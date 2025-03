W środę, 12 marca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się XIV Przegląd Twórczości Dziecięcej „Igraszki Przedszkolne” pod hasłem W krainie motyli, pszczół i biedronek”. W wydarzeniu wzięło udział 13 przedszkoli.

– W tym roku spotykamy się w domu kultury po raz 14. Byłoby więcej edycji gdyby nam nie przerwała pandemia i remont domu kultury, ponieważ ta impreza może odbywać się tylko tutaj, ponieważ dzieci jest tak dużo, że w żadnym innym budynku by się nie pomieściły. Naszą ideą jest integracja placówek przedszkolnych, pokazanie naszej ciężkiej i wartościowej pracy, przygotowanie dzieci do występów publicznych, gdyż to jest taki pierwszy występ na scenie poważny, kiedyś w przyszłości może nie będą się wstydzić, nie będą się krępować. To jest taki wstęp, taki zalążek. Chcemy, żeby dzieci się cieszyły z tego wszystkiego – mówiła Urszula Cacaj, dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 12 im. J.CH Andersena w Stalowej Woli.

W wydarzeniu wzięły udział wszystkie placówki wychowania przedszkolnego w Stalowej Woli. Każda placówka wytypowała zespół prezentujący program taneczny, wokalny czy wokalno-taneczny. Na każdy przegląd przedszkola przygotowują nowy program nawiązujący do aktualnego hasła przewodniego przeglądu.

– Nasze przedszkole nr 15 uczestniczy w wydarzeniu od początku. Dziękujemy, że przedszkole nr 12 je organizuje. Cieszymy się, bo to jest wspólne święto, świętujemy swoje talenty, towarzyszy nam radość, śpiew, taniec – mówiła Bożena Dąbrowska, dyrektor Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli.

Przedszkolaki z „piętnastki” zaprezentowały w tym roku taniec motyli.

– Przygotowania do takiego występu trwają co najmniej dwa miesiące. Najpierw analiza muzyki, wybór utworu, później ruchu scenicznego, a na koniec spięcie tego i ćwiczenie – mówiła Bożena Dąbrowska.

W trakcie wydarzenia nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz nagród.