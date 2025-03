Na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach (gmina Radomyśl nad Sanem) trafił początkiem marca nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master. Zakup został dofinansowany z pozyskanej przez gminę dotacji z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”.

– Pojazd posiada napęd 4×2 z silnikiem wysokoprężnym o mocy 163 KM, klimatyzację i linię szybkiego natarcia i może przewozić 6 osobową załogę. Jest wyposażony m.in. w: zbiornik o pojemności 1000 litrów wody, agregat wodnopianowy, agregat prądotwórczy, wyciągarkę elektryczną, oświetlenie – szperacz, reflektory dalekosiężne. W skład wyposażenia wchodzi ponadto: kamera cofania, kamera termowizyjna, która pozwoli na szybkie zlokalizowanie poszkodowanych osób i ułatwi wykrywanie niewidocznych zarzewi ognia i ocenę stanu budynków. Strażacy będą dysponować również radiometrem do wykrywania promieniowania, miernikiem wielogazowym, przecinarką do betonu i stali, kurtyną wodną i innym niezbędnym sprzętem wykorzystywanym do działań ratowniczych, w szczególności związanych z likwidacją zagrożeń środowiska – informuje UG w Radomyślu nad Sanem.

Koszt nowego wozu strażackiego dla OSP Chwałowice to 495 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 371 tys. zł z Funduszy Europejskich. Brakujące środki w wysokości 123 tys. zł. pochodziły z budżetu gminy.

-Nowy samochód będzie stacjonował w pomieszczeniu garażowym, powstałym w ramach przeprowadzonej w 2022 roku rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury. Zadanie obejmowało również budowę nowego gminnego magazynu przeciwpowodziowego – informuje UG w Radomyślu nad Sanem.