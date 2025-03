17 marca 2025 roku (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z rozbudową ul. Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowa i związane z tym utrudnienia w ruchu. Inwestycja będzie realizowana etapami.

– Do końca kwietnia zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do wjazdu do żłobko-przedszkola oraz odcinek za sklepem „FRAC”. Dojazd do żłobko-przedszkola zostanie utrzymany od strony Al. Jana Pawła II (wjazd obok KFC). Zamknięty będzie dojazd do budynków Poniatowskiego 37 i 39 od strony ul. Osiedlowej. Dojazd będzie możliwy tylko od strony ul. Poniatowskiego – informuje stalowowolski magistrat.

Zadanie pochłonie 30 mln zł, z czego dotacja rządowa wynosi ponad 13,5 mln zł. Ze względu na duży zakres inwestycji prace zostały podzielone na ponad 20 etapów.

Projekt obejmuje modernizację całej ulicy osiedlowej Jana Pawła II na odcinku 1434 metrów – od wjazdu ul. Poniatowskiego i KEN przy nowym żłobko-przedszkolu do Centrum 4 i wyjazdu do Al. Jana Pawła II oraz dalej do wyjazdu przy Bazylice do ul. Popiełuszki i ronda przy Lidlu na ul. Poniatowskiego. Kluczowe elementy projektu to przebudowa wszystkich sieci podziemnych, w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych, budowa nowych miejsc parkingowych i estetycznych chodników, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia LED oraz nasadzenie drzew i krzewów, co podniesie walory estetyczne i ekologiczne okolicy.

– W ramach nowego układu drogowego Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowa, zostanie nasadzonych 27 nowych drzew (5 brzóz, 8 jesionów, 2 jarzębów, 12 głogów) oraz 3332 krzewów (berberysy, tawulce, śnieguliczki, ogniki i krzewuszki). Zgodnie z dokumentacją projektową, inwestycja wymaga usunięcia 37 drzew i krzewów. Po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ustalono, że w kolizji z projektem pozostaje 22 drzewa (21 witalnych, 1 zamiera), 9 krzewów, 1 odrost klona jesionolistnego oraz mały, zdeformowany samosiew gat. klon jesionolistny. Dwa drzewa wskazane do usunięcia nie istnieją już w terenie. W wyniku uzgodnień z zarządcami okolicznych bloków, ustalono, że dla mieszkańców ul. Al. Jana Pawła II – Osiedlowej, absolutnym priorytetem są miejsca parkingowe oraz poprawa bezpieczeństwa. W związku z tym zdecydowano o konieczności usunięcia drzew, stojących w kolizji z realizacją tych wytycznych. Jeżeli po geodezyjnym wytyczeniu elementów nowego zagospodarowania terenu okaże się, że nie ma bezwzględnej konieczności usuwania drzew, a istnieje możliwość ich zachowania, to drzewa te zostaną zachowane w ramach planowanej inwestycji. Wszystkie zaprojektowane gatunki drzew i krzewów są dostosowane do trudnych warunków miejskich (podwyższona temperatura, zanieczyszczenie, sól drogowa) – informuje stalowowolski magistrat.