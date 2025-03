To tytuł powiatowego konkursu czytelniczego dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i niżańskiego. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 4 kwietnia.

Celem konkursu jest popularyzacja i podnoszenie poziomu czytelnictwa, zachęcanie do czytania, rozwijanie świadomości literackiej uczniów, doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych: I kategoria wiekowa: klasy I – IV oraz II kategoria wiekowa: klasy V-VIII.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu wraz z oświadczeniem o wykorzystaniu danych osobowych uczestnika na potrzeby organizatora podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna w zależności od miejsca zamieszkania, odpowiednio do: a) Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, b) filii w Stalowej Woli, c) filii w Nisku – do 4 kwietnia 2025 r.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Bibliotece Pedagogicznej filia w Nisku ul. Paderewskiego 4 – 23.04. Szczegóły konkursu w regulaminie na stronie biblioteki www.tarnobrzeg.pbw.org.pl/

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.