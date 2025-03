Jak na stolicę wikliniarstwa przystało, w tym konkursie ważną rolę odgrywa wiklina, bez niej praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana.

Miejski Ośrodek Kultury oraz burmistrz Gminy i Miasta Rudnik, są organizatorami konkursu na stroik wielkanocny. A że tytuł stolicy wikliniarstwa zobowiązuje, zapisy regulaminowe są jednoznaczne – każdy stroik oprócz tego, że musi być wykonany samodzielnie, to koniecznie musi zawierać elementy wikliny.

Organizatorom zależy na propagowaniu tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi i łączeniu sztuki wikliniarstwa z innymi technikami artystycznymi. Ma to być także zachęta do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia świątecznych dekoracji.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Rudnik nad Sanem. Regulamin wyodrębnia 4 kategorie: dzieci do lat 6 wraz z rodzicami, dzieci od 7 do 12 lat, młodzież od 13 do 17 lat oraz dorosłych. Każdy może dostarczyć tylko jedną pracę. Będą one przyjmowane do 7 kwietnia br. w Centrum Wikliniarstwa. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 kwietnia. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora konkursu.

Więcej informacji w regulaminie na stronie organizatora.