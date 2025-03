Na temat żołnierzy wyklętych, działających w okolicach Stalowej Woli i Rozwadowa rozmawiano na spotkaniu Kafejki Historycznej w MBP w 2023 roku. Tym razem organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, co przeżywali najbliżsi wyklętych i jak próbowali im pomóc. Przypomniane zostaną niektóre postacie, znane czasami z innej strony, nie zawsze kojarzone z żołnierzami wyklętymi, których mieli w najbliższej rodzinie.

Jednym z punktów spotkania w ramach „Kafejki historycznej” będzie projekcja filmu „Listy nadziei”, zrealizowanego przez Tomasza Plaskotę i Piotra Zarębskiego, młodych pasjonatów historii. Film jest oparty na kanwie losów rodzin żołnierzy wyklętych.

W programie spotkania przewidziano również dyskusję, która stanowi istotę kafejkowych spotkań. A wszystko jak zwykle przy kawie i małym poczęstunku.

Organizatorzy kierują swoje zaproszenie zarówno do tych, którzy chcą rozmawiać o historii regionalnej, jak i do tych, którzy mają ochotę posłuchać, by dowiedzieć się czegoś więcej. W Kafejce jest miejsce dla każdego, kogo ciekawi historia miasta i regionu.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę, 12 marca. Fundacja Dionizego Garbacza Stalovianum i Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zapraszają o godzinie 17.30 do sali spotkań na II piętrze biblioteki przy ul. Popiełuszki 10. Wstęp wolny.