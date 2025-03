Gmina Radomyśl nad Sanem zakupi nieruchomość od PGE Dystrybucja, w której wcześniej mieścił się posterunek energetyczny. Obiekt będzie przeznaczony na cele publiczne, w szczególności związane z ochroną przeciwpożarową i kulturą.

– Został już podpisany protokół uzgodnień, będący podstawą podpisania aktu notarialnego, co ma nastąpić w tym miesiącu. W protokole uzgodnień podpisanym przez wójta Jana Pyrkosza i zastępcę dyrektora PGE Oddział Rzeszów, określone zostały warunki sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z jego zapisami obiekt został wystawiony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, który został rozstrzygnięty 18 grudnia ubiegłego roku. Najkorzystniejsza ofertę złożyła Gmina Radomyśl, a zaoferowana kwota wynosiła 423 tys. zł. Należy nadmienić, że przystąpienie do przetargu wymagało uzyskania zgody Rady Gminy. Na sesji w dniu 12 grudnia radni jednomyślnie wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości – informuje UG w Radomyślu nad Sanem.

Nabywany budynek mieści się na działce o powierzchni 0,2161 ha. Powierzchnia obiektu to 375 m kwadratowych. – Znajdują się w nim pomieszczenia biurowe, gospodarcze, garażowe. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, jednak będzie wymagał zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, bieżącego remontu i adaptacji pomieszczeń na nowe społeczne potrzeby lokalowe – informuje UG w Radomyślu nad Sanem.