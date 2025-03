Pedagodzy i psycholodzy ze szkół w Stalowej Woli i w powiecie stalowowolskim oraz Stowarzyszenie „Amazonka” zapraszają w sobotę, 8 marca, na wydarzenie pod nazwą „Różowy Dzień Kobiet”.

Celem wydarzenia jest szeroko pojęta profilaktyka raka piersi, promowanie ruchu, generalnie zdrowego stylu życia oraz wsparcie działalności Stowarzyszenia „Amazonka” ze Stalowej Woli, w tym zakup symulatora

badania jąder, by móc objąć działaniami profilaktycznymi również mężczyzn.

Początek o godzinie 10 w hali sportowej LO im. KEN w Stalowej Woli. Rozpocznie się na sportowo, bo turniejem piłki nożnej, w którym wezmą udział tylko i wyłącznie drużyny kobiet.

W spotkaniu otwierającym turniej (godz. 11) Nauczycielki Szkół Podstawowych zmierzą się z Nauczycielkami Szkół Ponadpodstawowych. Po tym meczu, około godz. 11.30, umiejętności piłkarskie reprezentacji Nauczycielek zweryfikują Mamuśki Stali/Aquila Stalowa Wola, a w trzecim spotkaniu staną naprzeciwko siebie zespoły złożone

z piłkarek grup młodzieżowych Aquila Stalowa Wola.

Po emocjach futbolowych organizatorki zapraszają na część edukacyjno-artystyczną, a w niej:

• Historie kobiet, które przeszły raka piersi – Dorota Kochan, Elżbieta Gozdecka, Honorata Zięba

• Jak się badać – nauka samobadania piersi Iwona Bienias

• Dlaczego chorujemy; perspektywa świadomych i nieświadomych konfliktów psychicznych w naszym życiu – Elżbieta Gozdecka

• Występ Chóru Gaude Vitae

• Sztuka życia w zgodzie ze sobą – Kobieto! Zadbaj o swój dobrostan – Dorota Herdzik DH Consulting

• Serce Bije – po co komu defibrylator – aedmax.pl

• Pokaz mody w wykonaniu członkiń stowarzyszenia „Amazonka” (Iwa oraz butik AMS) oraz uczennic Zespołu Szkół nr 2 w Stalowej Woli (projekty własne)

• występ artystyczny Victora Czulińskiego – ucznia I LO im. KEN

• Losowanie wśród publiczności upominków od partnerów

• Licytacje na rzecz Stowarzyszenia „Amazonka”

Inne atrakcje wydarzenia:

•Mammobus – możliwość wykonania bezpłatnej mammografii u pań urodzonych w latach 1951-1980

• „Dotykaj” – nauka samobadania piersi – stoisko Stowarzyszenia „Amazonka”

• Punkt konsultacyjny NFZ – programy profilaktyczne

• „Róż się” – Ubieramy się na różowo!

• Rusz się – aerobik dla kibiców – Fitness Club Marta Rybak

• Kawiarenka Konesso – najlepsza kawa w mieście

• Występy taneczne – ZTE Volta i Mała Volta

• Stoiska i atrakcje przygotowane przez partnerów wydarzenia w tym: nauka pierwszej pomocy – drużyna żeńska OSP Charzewice oraz „Serce Bije”– Aedmax, masaże (Policealna Szkoła Medyczna), makijaże, fryzury, porady kosmetologiczne i zdrowotne – CKZiU Stalowa Wola, DepilConcept, Mary Kay – Dorota Ogonowska, Fundacja Szeptus.

• Stacja Regeneracja (możliwość bezpłatnego skorzystania z zabiegów BEMER – zaawansowana terapia polem elektromagnetycznym)

• Poczęstunek sponsoruje firma Matthias.

Finałowym akordem „Różowego Dnia Kobiet” będzie koncert w Pubie „Retro” przy Al. Jana Pawła II 18 d (I piętro). Wystąpi Trio Waves of us w składzie: Justyna Młynarczyk (vocal), Bartłomiej Bazyl Filipiński (instrumenty klawiszowe), Barbara Kamińska (obój). Przez cały dzień prowadzona będzie zbiórka pieniężna na cele

statutowe Stwoarsyzenia „Amazonka”. Każdy darczyńca uzyska bilet loteryjny upoważniający do

losowania upominków od partnerów wydarzenia.

Patronat nad imprezą sprawuje starosta stalowowolski.

Impreza niebiletowana.