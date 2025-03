Niżańscy policjanci zatrzymali w ostatnich dniach czterech pijanych rowerzystów. Rekordzistą okazał się 35-letni cyklista, który jechał jednośladem mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Za naruszenie przepisów, trzech rowerzystów zostało ukaranych wysokimi mandatami a czwarty za popełnione wykroczenie, odpowie przed sądem. Policjanci apelują do kierowców o trzeźwość na drodze.

W poniedziałek, przed godz.10, w miejscowości Wólka Bielińska, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 56-latka, kierującego rowerem. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości, wykazało u mężczyzny prawie 2 promile alkoholu.

Tego samego dnia, po godz.16, funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miejscowości Jeżowe zatrzymali do kontroli drogowej 57-latka, który kierował jednośladem mając prawie pół promila alkoholu w organizmie.

We wtorek, przed godz.12, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej w Jeżowem rowerzystę, którego styl jazdy wskazywał na to, że może on być pod działaniem alkoholu. Jak się wkrótce okazało, 35-latek kierował rowerem mając ponad 3 promile alkoholu w swoim organizmie.

W tym samym dniu, przed godz. 17, funkcjonariusze podczas patrolu miejscowości Jarocin, zwrócili uwagę na niepewny styl jazdy kierującego rowerem. Badanie stanu trzeźwości zatrzymanego do kontroli 46-letniego cyklisty, wskazało wynik prawie 2,5 promila.

-Policjanci uniemożliwili dalszą jazdę nieodpowiedzialnym kierowcom jednośladów. Trzech zostało ukaranych wysokimi mandatami a czwarty za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem – informuje KPP w Nisku.