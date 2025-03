Tylko kilka dni było dane pracować w roli pierwszego trenera Stali Stalowa Wola, Maciejowi Jaroszowi. Asystent zwolnionego po meczu z Wartą Poznań, Ireneusza Pietrzykowskiego poprowadził drużyną w Głogowie przeciwko Chrobremu, ale nie zaliczył udanego debiutu, „Stalówka” przegrała 0:2 i włodarze klubu postanowili przekazać stery bardziej doświadczonemu trenerowi i wykupili z ŁKS Łomża, trenera Marcina Płuskę.

Marcin Płuska urodził się 3 sierpnia 1988 roku. Trenerską karierę rozpoczynał jako asystent Marka Papszuna, a samodzielną pracę w roli pierwszego trenera rozpoczął w Widzewie, z którym awansował do III ligi w sezonie 2015/16.

Kolejną drużyną, którą prowadził był Pelikan Łowicz, w którym pracował do maja 2018 roku, a przez kolejne pół roku był dyrektorem sportowym Widzewa Łódź. Nowy sezon rozpoczął w Pogoni Siedlce, wpierw w roli asystenta Kamila Sochy, a później Daniela Purzyckiego i po nim samodzielnie objął drużynę z Siedlec, jednak po dwóch miesiącach podziękowano mu za pracę. Trafił do Zamościa i poprowadził Hetmana w… 1 meczu.

^^^ Dwa dni boksu w hali Samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego

Kolejną przystanią trenera Płuski była Legnica. Był asystentem trzecioligowych rezerw, a 5 lipca 2010 objął drużynę Olimpii Grudziądz i był bardzo bliski wywalczenia z nią awansu do II ligi. O jeden punkt więcej zanotowała na koniec sezonu Kotwica Kołobrzeg, która po awansie zatrudniła… Marcina Płuskę. Poprowadził ją w II lidze w 26 meczach. Został zwolniony 13 kwietnia 2023 r. Pół roku później zastąpił w ŁKS Łomża trenera Marcina Mroczkowskiego i był trenerem 3-ligowca do 5 marca 2025 r. W tym dniu skorzystał z klauzuli wykupu zawartej w swoim kontrakcie z ŁKS-em i 6 marca podpisał półtoraroczną umowę ze Stalą Stalowa Wola.