Poseł Rafał Weber po raz kolejny na konferencji prasowej poruszył temat rewitalizacji dworca kolejowego w Tarnobrzegu. Reakcja parlamentarzysty była odpowiedzią na informację zamieszczoną na platformie X przez PKP S.A.

W poniedziałek 24 lutego w Tarnobrzegu odbyła się konferencja prasowa, na której poseł Rafał Weber poinformował, że spółka PKP wstrzymała prace przygotowawcze do rewitalizacji dworca kolejowego w Tarnobrzegu. Dzień później czyli 25 lutego na platformie X PKP S.A. opublikowały komunikat następującej treści: W odniesieniu do wypowiedzi jednego z posłów PiS informujemy, że zgodnie z nowym programem inwestycyjnym JEST planowana #modernizacja dworca w Tarnobrzegu. Obiekt znajduje się na podstawowej (nie na rezerwowej) liście realizacyjnej – napisała spółka PKP S.A. – Warto dodać, że program został już przyjęty uchwałą Zarządu PKP S.A. i obecnie czeka na zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą – dodano w komentarzu.

Na konferencji prasowej zorganizowanej 28 lutego poseł Rafał Weber nawiązał do opublikowanej przez PKP S.A. informacji.

– Ten lakoniczny, krótki komunikat, bardzo ogólny to jakby zapewnienie, że dworzec w Tarnobrzegu będzie rewitalizowany. Z jednej strony to widomość radosna, bo o to nam chodzi, żeby ta inwestycja została wykonana, z drugiej strony nie wyobrażaliśmy sobie innego scenariusza. Mówiłem o argumentach, które są zero-jedynkowe jeżeli chodzi o podjęcie pozytywnej decyzji dla rewitalizacji tego dworca. Natomiast to czego nie było w tym komunikacie – nie było informacji kiedy spółka wraca do kontynuacji prac przygotowawczych dla dworca w Tarnobrzegu, też dla innych dworców, które zostały wstrzymane – chodzi o prace przygotowawcze. Nie było w tym komunikacie czy są zapewnione środki finansowe na realizację dworców, które decyzją obecnego zarządu mają być realizowane. I oczywiście nie było informacji o harmonogramie, a ten harmonogram jest bardzo istotny. Proszę zauważyć, że my w czerwcu 2023 roku tworząc program inwestycji dworcowych 2 ujęliśmy w nim ponad 300 inwestycji dworcowych w całej Polsce, i zaraz po tym rozpoczęliśmy prace przygotowawcze dla 27 dworców i wśród tych dworców był dworzec w Tarnobrzegu. To dowód, że zależało nam na tym aby odtworzyć zabytkowy dworzec w Tarnobrzegu jak najszybciej. Mamy nadzieję, że również ten priorytet, bardzo wysoki priorytet zostanie zachowany przez obecny zarząd PKP S.A., obecne kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury – mówił poseł Rafał Weber.

Zapowiedział także dalsze kroki, których intencją ma być zwrócenie uwagi na potrzebę realizacji tej inwestycji w Tarnobrzegu. Tym razem będzie zwracał się do Rady Nadzorczej PKP S.A.

Poseł Weber na konferencji przypomniał także o inwestycjach kolejowych, które miały miejsce w ostatnich latach i które przyczyniły się do dużo sprawniejszej i szybszej komunikacji tarnobrzeżan z miastami takimi jak Rzeszów, Kraków, Warszawa.