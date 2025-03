Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli przygotował kolejną akcję profilaktyczną – tym razem będzie sprawdzać nerki mieszkańców. W ramach akcji przebadanych ma zostać 100 osób.

„Razem dla zdrowia. Nerki” – to hasło akcji profilaktycznej przygotowanej przez stalowowolską lecznicę. – Już lada dzień, bo 13 marca, obchodzony będzie Światowy Dzień Nerek. To znakomita okazja do działań podnoszących świadomość społeczną na temat znaczenia nerek jako jednych z najważniejszych narządów w organizmie człowieka, chorób z nimi związanych, diagnostyki oraz sposobów leczenia. Zachęcamy do udziału w zorganizowanych przez nas badaniach, zwłaszcza że nerki w chorobach nefrologicznych bardzo często nie dają żadnych objawów, po prostu pacjenta nic nie boli. A choroba się rozwija. Dlatego każdy dorosły powinien raz na jakiś czas przebadać się w tym kierunku – mówi Marcin Jadach, lekarz kierujący Oddziałem Nefrologii w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Aby wziąć udział w badaniach w ramach akcji „Razem dla zdrowia. Nerki”, wystarczy być pełnoletnim mieszkańcem powiatu stalowowolskiego. Badania będą odbywały się w szpitalnym laboratorium analitycznym w dniach 12 – 17 marca i celowo będą rozłożone na kilka dni, aby uniknąć kolejek i nie sparaliżować pracy laboratorium. Wcześniej jednak trzeba będzie się zarejestrować, dzwoniąc pod numer telefonu 15 840 85 00. Rejestracja potrwa do 7 marca, lub do wyczerpania limitu miejsc, który wynosi 100 osób.

Każdy uczestnik akcji będzie miał wykonane następujące badania: kreatynina, analiza ogólna moczu, a także ACR w moczu. Po odebraniu wyników, będzie można omówić je podczas specjalnie zorganizowanych konsultacji, które odbędą się w dniu 26 marca (godz. 10.00-16.00) w salce konferencyjnej obok Pracowni Diagnostyki Obrazowej. – Tu przeprowadzimy konsultacje nefrologiczne, a także będziemy również mierzyć pacjentom ciśnienie oraz oznaczać poziom cukru we krwi. Zaprezentujemy również stanowiska ze sprzętem, jak choćby sztuczną nerkę, a także będziemy opowiadać o tym, jakimi dysponujemy metodami leczenia – mówi kierujący stalowowolską nefrologią Marcin Jadach.

Szacuje się, że w Polsce na nerki choruje blisko 4,7 milionów osób, czyli średnio co dziesiąty Polak. Grupą najbardziej narażoną są osoby starsze, otyłe, palące oraz takie, u których w rodzinie występowały wrodzone choroby nerek, a także chorujące na tzw. zespół metaboliczny czy nadciśnienie tętnicze. Warto jednak pamiętać, że zapadalność na tę chorobę może dotyczyć wszystkich, w tym również osoby młode.

Akcja „Razem dla zdrowia. Nerki” to wspólna inicjatywa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, a także samorządu – Powiatu Stalowowolskiego, który pokryje koszty zakupu odczynników niezbędnych do przeprowadzenia badań.