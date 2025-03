Końcem lutego podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji gminnego zadania pn. „Budowa drogi gminnej publicznej będącej kontynuacją drogi nr 102464R w msc. Nowosielec, w km 1+137,00 do km 1+682,00 oraz w km 2+827,29 do km 4+288,29”. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy i Miasta Nisko wyniesie 9 116 254 zł i stanowi 70 proc. wartości inwestycji.

Wartość całego zadania to aż 13 023 221 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem. Główny cel przedsięwzięcia to skomunikowanie terenów inwestycyjnych z istniejącymi drogami publicznymi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy i ciągów pieszo – rowerowych. Budowana droga będzie stanowić przedłużenie drogi gminnej o numerze 102464R w msc. Nowosielec, która łączy się z istniejącą drogą wojewódzką nr 878.

Zadanie składa się z 2 odcinków. Odcinek 1 o długości 545 m łączy się z istniejącą drogą gminną publiczną nr 102464R i stanowi jej kontynuację. Odcinek 2 będzie miał długość 1461 m. Na obydwóch fragmentach drogi powstanie jezdnia o szerokości 7m.

Łączna długość planowanych do budowy dróg to 2 006 m. Planowany termin realizacji zadania to lata 2025 – 2027 z podziałem na 3 etapy.