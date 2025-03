W niedzielę, 30 marca odbędzie się I Jeżowski Bieg im. Zygmunta Augusta. Bieg wystartuje o godz. 13.00 z miejsca: Jeżowe 580A, a uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 10 km.

-Głównym celem biegu jest uczczenie rocznicy założenia wsi Jeżowe, która miała miejsce 19 marca 1554 roku, kiedy to król Zygmunt August nadał przywileje do lokacji tej miejscowości. Był to istotny moment w historii regionu, a wieś otrzymała wójtostwo, które zostało przyznane Serafinowi Czciborowi, a później jego następcom. Rządy w Jeżowem miały być sprawowane zgodnie z prawem magdeburskim. Bieg ma na celu nie tylko popularyzację aktywności fizycznej, ale także przypomnienie o tej ważnej dla Jeżowego dacie – informują organizatorzy.

Opłata startowa wynosi 60 zł, co obejmuje udział w wydarzeniu oraz pakiet startowy: numer startowy, pamiątkowa koszulka, materiały promocyjne oraz pamiątkowy medal (otrzymywany na mecie po przebiegnięciu całego biegu).

Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już teraz! Regulamin oraz formularz zapisów dostępne są na stronie internetowej: https://gckjezowe.pl/bieg_augusta