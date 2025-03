W ostatnich latach niezwykle popularną rozrywką stały się pokoje zagadek. Tematyczne escape roomy o zróżnicowanym poziomie trudności to forma zabawy, która polega na rozwiązywaniu łamigłówek w określonym czasie, z jak najmniejszą liczbą podpowiedzi. W pokojach często występują efekty specjalne, tajemnicze skrytki, sejfy i zadania, których rozwiązanie wymaga sprytu, inteligencji i nieszablonowego myślenia. Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli stworzyło takie unikatowe miejsce dla miłośników historii i fanów ekscytującej zabawy.

Pokój Zagadek „Zgaszona gwiazda COP-u. Okupacja” przenosi uczestników gry do roku 1944. Zakłady Południowe, jedna z najnowocześniejszych fabryk zbrojeniowych w Europie, są pod całkowitą kontrolą okupanta. Kompletna dokumentacja techniczno-konstrukcyjna działa Flak 8,8 montowanego w Zakładach spoczywa w pilnie strzeżonej szafie pancernej w gabinecie dyrektora Scholzego. W ciągu 60 minut gracze muszą rozwiązać szereg zagadek, łamigłówek i zadań, aby zrealizować prawie niewykonalną misję – zdobyć kopię tajnych dokumentów i przekazać ją aliantom!

Ta historia wydarzyła się naprawdę

Kanwą scenariusza pokoju zagadek w Muzeum COP jest akcja stalowowolskiego podziemia, zrelacjonowana przez Stanisława Kłodkowskiego, jednego z jej głównych bohaterów. Wydarzenia te śmiało mogłyby posłużyć za scenariusz filmu akcji. W marcu 1944 roku kierownikowi wyświetlarni w Zakładach Południowych udaje się dokonać niemożliwego – kopiuje dokumentację działa uniwersalnego Flak 8,8. Jednak kolejna część akcji jest równie trudna i niebezpieczna – należy wynieść kopie za pilnie strzeżoną bramę fabryki. Misja kończy się sukcesem dzięki odważnej młodej maszynistce, która przechodzi kontrolę strażników z cennymi papierami ukrytymi pod ubraniem. Z powodzeniem robi to trzykrotnie, za czwartym razem omal nie zostaje złapana. Finalnie 6 czerwca 1944 roku czterech angielskich lotników, ich tłumacz Jerzy Łyżwa pseudonim „Puchacz” oraz wykradzione dokumenty docierają nocnym lotem do Kijowa.

Aktywne spędzanie czasu z rodziną lub grupą znajomych

Rozgrywka w pokoju zagadek „Zgaszona gwiazda COP-u. Okupacja” ma charakter liniowy, czas na rozwiązanie zadania głównego to 60 minut. W grze biorą udział drużyny składające się z dwóch do czterech osób. Rekomendowany minimalny wiek uczestników zabawy to 14 lat. Rozgrywka w pokoju zagadek w Muzeum COP jest całkowicie bezpieczna, pomieszczenia są monitorowane, w każdym momencie możliwe jest swobodne wyjście z pomieszczenia, grupa ma ciągły kontakt z opiekunem gry. Pokój wyposażony jest w elektryczne ogrzewanie oraz system wentylacji.

Marta Grdeń

Rezerwacje pod numerem telefonu: 15 823 50 37, 543 676 082.

Szczegóły na stronie www.muzeumcop.pl/pokoj-zagadek

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

ul. Hutnicza 17

37-450 Stalowa Wola