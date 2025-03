Rodos. Grecka perła, nieoderwanie związana z mitologią i jednym z siedmiu cudów świata. Słońce świeci tu niemal bez przerwy, a tawerny pachną oliwkami, pieczonym jagnięciem, cynamonowym gulaszem i kminkiem.

Tu przechadzali się dumni rycerze, Joannici. Turcy wznosili swoje meczety, a dziś to turyści okupują kawiarnie, delektując się frappe. Ale za średniowiecznymi murami i pięknymi plażami kryją się także piękne historie. Historie pełne bitew, intryg i… starożytnych symboli, ale o tym za chwilę.

Rodos to nie tylko wyspa pięknych widoków, ale też miejsce, gdzie przetoczyła się cała plejada możnych i walecznych herosów. Najpierw przyszli Dorowie, potem Rzymianie, Bizantyjczycy, aż w końcu pojawili się Joannici – katolicki zakon rycerski, którego pełna nazwa jest tak długa, że można w połowie zapomnieć, o co w niej chodzi: Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. To oni wznieśli potężne mury obronne i Pałac Wielkich Mistrzów, gdzie człowiek od razu czuje, że powinien mieć przy sobie, co najmniej zbroję i miecz.

Zamek Wielkich Mistrzów z Rodos, znany jest również jako Kastello. Miejsce to było wcześniej cytadelą Joannitów, która funkcjonowała jako pałac, kwatera główna i forteca. Ta średniowieczna budowla przeżyła wiele. Pałac został zbudowany pod koniec VII wieku jako bizantyjska cytadela. Po tym, jak Joannici zajęli Rodos i kilka innych greckich wysp w 1309 roku, przekształcili twierdzę w swoje centrum administracyjne i pałac swojego Wielkiego Mistrza.

Po zdobyciu wyspy przez Imperium Osmańskie w 1522 roku pałac służył jako centrum dowodzenia. W późniejszych czasach podczas włoskiego panowania, zamek stał się wakacyjną rezydencją króla Włoch Wiktora Emanuela III, a później faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego, którego nazwisko do dziś widnieje na dużej tablicy obok wejścia.

Traktat pokojowy z Włochami zawarty 10 lutego 1947 roku ustanowił, że niedawno utworzona Republika Włoska przekaże Grecji Dodekanez (archipelag na Morzu Egejskim, składający się z kilkunastu wysp, ze stolicą w Rodos). W 1948 r. Rodos i pozostała część Dodekanezu zostały przekazane Grecji. Następnie pałac został przekształcony w muzeum, które dziś jest odwiedzane przez miliony turystów.

Ciekawostką jest także fakt, że według ostatnich badań, dokładnie w miejscu, w którym obecnie znajduje się pałac, znajdowały się fundamenty starożytnej świątyni boga słońca Heliosa i prawdopodobnie właśnie w tym miejscu w starożytności stał Kolos z Rodos, a nie w porcie, gdzie dzisiaj turyści chętnie robią sobie zdjęcia z posągami jeleni. Ale w 1523 roku przyszli Turcy Osmańscy i rozgościli się na wyspie na niemal czterysta lat. Po nich zostały meczety – jak meczet Sulejmana Wspaniałego, turecka łaźnia i kilka innych pamiątek osmańskiej dominacji.

Ale Rodos kryje jeszcze inny, bardziej… hmm… specyficzny element historii. Fallus. Że co?! No tak, nie sposób odwiedzić Rodos i nie zauważyć pewnego powtarzającego się motywu na stoiskach z pamiątkami. Drewniane, gliniane, kamienne, z mydła, kolorowe, malowane, rzeźbione – penisy w każdej możliwej formie! Człowiek przechodzi obok, mruży oczy i zastanawia się, czy przypadkiem ktoś nie pomylił wysp i nie sprowadził towaru z jakiegoś podejrzanego miejsca. Ale nie, to autentyczna część greckiej tradycji! W starożytnej Grecji penis był symbolem szczęścia, pomyślności i ochrony. Nie chodziło tu wcale o erotykę – raczej o siłę, życie i płodność, a co za tym idzie – dobrobyt. Ta część ciała pojawiała się na amuletach, w domowych dekoracjach, a nawet… jako prezent dla dzieci. Tak, to nie pomyłka. Rodzice wręczali swoim pociechom naszyjniki z wizerunkiem tego symbolu szczęścia, wierząc, że to zapewni im bezpieczeństwo i powodzenie w życiu. Co więcej, Grecy lubili łączyć symbole, więc często można było spotkać amulet z fallusem i na przykład psią łapą, co miało stanowić podwójną ochronę przed nieszczęściami.

A dziś? Turyści patrzą na te pamiątki z lekkim zdziwieniem, ale miejscowi sprzedawcy chętnie tłumaczą, że to nie żadna perwersja, tylko tradycja! I brelok do kluczy lub otwieracz do butelek z tym wzorem jest jedną z najpopularniejszych pamiątek.

Na Rodos przyciąga też Stare Miasto – ulica rycerzy, synagoga i tureckie pozostałości. A gdy człowiek ochłonie już po starciu z pamiątkami, może zanurzyć się w urokach tej starówki. Po brukowanych uliczkach kiedyś przechadzali się członkowie zakonu, dziś natomiast przechadzają się turyści i – co tu dużo mówić – czasem wyglądają równie groźnie jak średniowieczni wojowie, zwłaszcza jeśli chwilę wcześniej zostali wciągnięci w ostre targowanie się o magnesy.

Warto zajrzeć na ulicę Rycerską (Odos Ippoton), zobaczyć średniowieczną wieżę zegarową, odwiedzić Muzeum Archeologiczne pełne skarbów starożytności i zatrzymać się na chwilę przy Synagodze Kahal Kadosz Szalom – najstarszej czynnej synagodze w Grecji, która przetrwała burzliwe dzieje.

Jeśli ktoś chce odetchnąć historią turecką, niech zajrzy do meczetu Sulejmana Wspaniałego lub odpocznie w dawnym hammamie (łaźnie), zastanawiając się, jakim cudem Turcy w tych warunkach wytrzymali prawie cztery stulecia. Jakby tego było mało, to można jeszcze odwiedzić dolinę motyli i poczuć się jak w kreskówce Walta Disneya…

Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać kulinarny raj rodyjski. Rodos oferuje prawdziwą ucztę dla podniebienia! Na przystawkę – dolmades, czyli greckie gołąbki zawijane w liście winogron, nadziewane ryżem i aromatycznymi przyprawami. Potem warto spróbować fakes, czyli sycącej zupy z soczewicy, oraz chrupiących tiropitakia – trójkątnych pierożków z ciasta filo nadziewanych serem feta. Główne danie? Trudny wybór! Może musaka – warstwowa zapiekanka z bakłażanów, ziemniaków i mięsa mielonego pod aksamitnym beszamelem? Albo pastitsio, czyli makaronowo-mięsna zapiekanka? Jeśli ktoś woli bardziej wyraziste smaki, niech spróbuje stifado, gulaszu wołowego z dużą ilością cebuli i odrobiną cynamonu. A na przekąskę? Kolokithokeftedes, czyli smażone na złoto placuszki z cukinii, idealne do chrupania w cieniu tawerny. Nazwy są skomplikowane, ale wynagrodzą to swoim smakiem, który jest niepowtarzalny.

Na Rodos można przyjechać raz, ale gwarantuję, że prędzej czy później będzie się chciało wrócić. Bo jak tu nie tęsknić za tym greckim chaosem, za smakami, które uzależniają, za widokami, które zapierają dech w piersiach? No i za tymi stoiskami pełnymi drewnianych przyrodzeń – bo naprawdę, żadna inna pamiątka nie wywoła takiej reakcji u znajomych, jak podarek w postaci starożytnego symbolu szczęścia. Czy to nie jest wystarczający powód, żeby wrócić na tę cudowną wyspę? No właśnie!

Wojażerka