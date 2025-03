Wernisaż wystawy wspólnych prac Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka w Galerii TŁO Miejskiego Domu Kultury był niezwykły, gdyż artyści wyjątkowo wyczerpująco opowiedzieli o swoich obrazach. Szczególną uwagę zwrócili na ich tematykę. Opowiedzieli skąd czerpali pomysły, czyje dzieła komentowali, co było ich inspiracją, co chcieli swoimi pracami przekazać. Wystawa posiada tytuł „Szklana pułapka – Stalowa Wola [Jaskinia]”. Można ją oglądać do 15 marca (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 19.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 15.00 – 19.00).