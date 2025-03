Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza do udziału w niezwykle wartościowej inicjatywie, której celem jest przekazywanie używanych rowerów po naprawie osobom potrzebującym. Akcja potrwa do końca marca.

Każdy, kto chciałby przekazać nieużywany rower, może skontaktować się z organizatorami dzwoniąc pod numer telefonu 502 042 461 (w godzinach 7.00–15.00, od poniedziałku do piątku). Istnieje także możliwość wypełnienia formularza online, dostępnego na stronie internetowej www.mdkstalowawola.pl.

Osoby, które potrzebują roweru, mogą zgłaszać swoje potrzeby za pośrednictwem formularza, który również znajduje się na wspomnianej stronie. To doskonała okazja, by pomóc tym, którzy nie mają dostępu do własnego środka transportu.

Organizatorzy zapraszają również wolontariuszy posiadających umiejętności w zakresie naprawy rowerów do dołączenia do zespołu serwisantów, którzy w ramach akcji będą przywracać rowery do pełnej sprawności. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 502 042 461.

Warto podkreślić, że akcja ma także charakter charytatywny. Osoby, które chciałyby wesprzeć inicjatywę finansowo, mogą przekazać darowiznę, pomagając w ten sposób zapewnić naprawy rowerów oraz wsparcie dla potrzebujących.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Stalowej Woli do aktywnego udziału w tej szlachetnej inicjatywie – nie tylko jako darczyńcy, ale również osoby, która dzięki niej będzie mogła poprawić swoją mobilność i komfort życia.