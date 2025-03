Chcesz, żeby niedzielny obiad smakował wybornie, to przyjdź w niedzielę, 2 marca, na halę SiR w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej, by wspólnie z siatkarkami Vegi Stalowa Wola/UKS Zaleszany fetować awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski. Innego scenariusza nie zakładamy!