W środę, 19 lutego w Restauracji „Duet” w Rudniku nad Sanem medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wyróżniono mieszkańców gminy i miasta Rudnik, którzy wspólnie przeżyli ze sobą po ślubie 50 lat.

Uhonorowania dokonał burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Tadeusz Handziak. Pamiątkowe dyplomy i kwiaty wręczył natomiast przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Bogdan Kupiec, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Przemysław Zygmunt oraz zastępca kierownika USC Marek Fusiarz.

Burmistrz pod adresem dostojnych Jubilatów skierował też przy okazji słowa uznania i podziękowania za piękny przykład dla młodego pokolenia rudniczan.

– Złote Gody to nie tylko osobista celebracja dla pary małżonków, ale również wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania z rodziną i przyjaciółmi. 50 lat wspólnego życia to ogromne osiągnięcie, pełne miłości, cierpliwości i wzajemnego wsparcia. Takie historie są prawdziwą inspiracją, pokazującą, jak ważna jest harmonia i więź w małżeństwie. Państwa miłość, wzajemne wsparcie i oddanie są dla nas wszystkich inspiracją oraz przykładem prawdziwej, trwałej więzi. Życzę państwu kolejnych wielu lat pełnych zdrowia, radości i nieustającej miłości. Niech każdy kolejny dzień przynosi wam nowe, piękne wspomnienia, a wasza więź pozostaje silna i pełna ciepła – powiedział.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali: Janina i Edward Bartoszkowie, Genowefa i Tadeusz Byrowie, Maria i Józef Delektowie, Anna i Henryk Dudkowie, Maria i Jan Dziedzicowie, Halina i Henryk Gazdowie, Teresa i Janusz Grzecznikowie, Halina i Kazimierz Kaniowie, Maria i Stanisław Konefałowie, Krystyna i Andrzej Krukowie, Danuta i Mieczysław Madejowie, Zofia i Michał Markowie, Stefania i Władysław Markowie, Maria i Aleksander Mierzwowie, Genowefa i Zbigniew Olakowie, Maria i Stefan Olakowie, Mieczysława i Stanisław Pędlowscy, Barbara i Piotr Ruchajowie, Krystyna i Tadeusz Siekowie, Maria i Władysław Sikorscy, Mieczysława i Leszek Smołowie, Anna i Zdzisław Sulichowie, Cecylia i Andrzej Szylińscy, Stanisława i Tadeusz Walowie, Maria i Henryk Waliszkowie oraz Genowefa i Stanisław Wilewscy.

(kb)