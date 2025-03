10 lutego, na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie pożegnaliśmy prof. Mariana Marka Drozdowskiego (1932-2025), postać bardzo znaczącą dla kilku ostatnich dekad Stalowej Woli. Jak napisał prezydent Lucjusz Nadbereżny: „Dzięki pracy profesora Drozdowskiego, w Stalowej Woli odżyła duma z naszego miasta jako perły COP-u. Dzisiaj to jeden z najważniejszych elementów naszej stalowowolskiej świadomości, naszego lokalnego patriotyzmu”.

Związki Mariana Drozdowskiego ze Stalową Wolą przypomniała w poprzednim numerze „Sztafety” była wieloletnia dziennikarka naszego tygodnika, Anna Garbaczowa. W latach 80. ubiegłego wieku były to więc niezależne prelekcje i wykłady w kościele Matki Bożej Królowej Polski, od roku 2002 praca w Radzie Naukowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, edycja wielu publikacji dotyczących Centralnego Okręgu Przemysłowego i Stalowej Woli, inspiracja do w powstania w naszym mieście kilku tablic i pomników. Prof. Drozdowski wielokrotnie bywał w Stalowej Woli, promując swoje książki, prezentując wykłady. Spotykał się także z mieszkańcami, współpracował z samorządem miejskim i instytucjami kultury.

25 kwietnia 2002 r. na popularno-naukowej sesji zorganizowanej w Hucie Stalowa Wola S.A. z okazji Roku Eugeniusza Kwiatkowskiego, prof. Marian Drozdowski mówił m.in., że wiele z jego wizjonerskich pomysłów i rozwiązań zastosowanych w Centralnym Okręgu Przemysłowym, można by wykorzystać dzisiaj.

Miałem wtedy przyjemność przeprowadzić dla „Sztafety” wywiad z prof. Drozdowskim. Rozmówcą był wdzięcznym, ale i wymagającym: jego odpowiedzi były klarownie zbudowanymi wypowiedziami, poruszał się w nich z wielkim znawstwem omawianych kwestii, dopytywany nie uciekał w ogólniki – podawał konkrety. No i ta szczególna, pogodna aura, która, mimo ówczesnych – dość pesymistycznych okoliczności w polskiej gospodarce i polityce – przebijała się z wypowiedzi profesora Drozdowskiego. Przypomnijmy więc kilka z nich, tym bardziej, iż niektóre zachowały zaskakującą aktualność.

– Czy jest sens mechanicznie przenosić rozwiązania, które sprawdziły się w II RP, w zupełnie innych realiach społeczno-ekonomicznych, do czasów współczesnych, do rzeczywistości III RP?

– Ja nie mówiłem o mechanicznym przenoszeniu tych rozwiązań, bo to faktycznie byłoby czymś ahistorycznym. Mówiłem o Kwiatkowskim i jego dziele, jako inspiracji do nowych aspektów obecnej polityki gospodarczej. (…) Jest rzeczą naturalną, iż środowiska intelektualne i gospodarcze powinny szukać nowych rozwiązań i inspiracji. Właśnie u Kwiatkowskiego.

– Dlaczego akurat tam? Co tak atrakcyjnego, z dzisiejszego punktu widzenia, znajduje pan u wicepremiera Kwiatkowskiego?

– Po pierwsze konstatację, że nie da się wyjść z kryzysu tylko jednej partii politycznej. Trzeba zdobyć się na odwagę zaproponowania rozwiązań, które zaakceptują wszystkie liczące się ugrupowania.

– Wierzy pan, że coś takiego jest możliwe w dzisiejszej Polsce, przy tak skłóconej scenie politycznej?

– Owszem. To jest nie tylko możliwe, ale niezbędne. Taką inicjatywę w pierwszym rzędzie powinien podjąć prezydent. Taka inicjatywa powinna mieć sankcję katolickiej nauki społecznej. Po drugie, rzeczywistość musi przedrzeć się przez media. Bo pierwszym krokiem w rozwiązaniu trudności jest bolesna prawda o rzeczywistości. (…) I po trzecie wreszcie, bankowa obsługa procesu inwestycyjnego. Dzisiaj bardzo trudno uzyskać kredyt inwestycyjny na atrakcyjnym poziomie i warunkach.

– Jakie wnioski płyną więc z tych trzech inspiracji?

– Przede wszystkim musimy zdobyć się na odwagę radykalnego zmniejszenia deficytu budżetowego państwa. A to oznacza obniżenie kosztów jego funkcjonowania, czyli radykalne zmniejszenie biurokracji. Dam jeden tylko przykład. Za czasów Kwiatkowskiego w Kancelarii Sejmu pracowało 70 osób, a dzisiaj jest ich 1700. Resorty, wbrew deklaracjom o ich ograniczaniu, pęcznieją, rośnie armia urzędników produkujących co raz to nowe przepisy i zarządzenia, które niesamowicie krępują działalność gospodarczą i inicjatywę obywatelską. Dzisiaj możemy więc wykorzystać doświadczenia Kwiatkowskiego, oczywiście w nowych historycznie warunkach, do ograniczenia biurokracji i zmniejszenia upartyjnienia aparatu państwa.

– A w sferze rozwiązań czysto ekonomicznych?

– Tu jest najboleśniejsza sugestia, której w Polsce żadne układy i media nie zaakceptują. Otóż premier Grabski, który był wzorem dla Kwiatkowskiego, uzyskał równowagę budżetową przez progresywny podatek majątkowy. Idąc jego śladem, Kwiatkowski opodatkował na krótko, ale drastycznie, wysokie wynagrodzenia.

– Krótko mówiąc, postuluje pan, by zabrać bogatym?

– Przecież nie możemy dalej zabierać biednym, bo się zbuntują i zasilą np. elektorat Samoobrony. Nie ma innej drogi do uzyskania równowagi, jak jednorazowe cięcia przez taki podatek specjalny i zaangażowanie środków budżetowych do wielkiego nakręcania koniunktury. (…) Ale najważniejszy jest system bankowy, a w nim dostęp do kredytów. (…)

– Jednak oprócz pieniędzy, tak zarysowana wizja zmian wymaga ludzi, którzy porwą się na jej realizację…

– To niezmiernie ważna rzecz. Żadna idea, żaden plan, żadna strategia nie zostanie zrealizowana, jeśli nie zaakceptuje jej młodzież. Bez niej są one martwe. Emerycie tego nie zrobią. Liczę więc, że młode pokolenie Polaków stworzy i przeprowadzi takie projekty, które będą alternatywą dla dotychczasowej polityki gospodarczej.(…)

– Czyż nie jest paradoksem historii, że sztandarowe inwestycje COP-u, jak obecna Huta Stalowa Wola, przeżywają teraz tak trudne chwile?

– Ale trzeba pamiętać, że część z nich była po wojnie zbrojeniowym zapleczem Układu Warszawskiego i przy „geniuszu” naszych dyrektorów nie umiała sobie poradzić, gdy tenże Układ upadł, gdy musiały konkurować z firmami z Zachodu, szukać nowych wyrobów, rynków itd. Teraz chodzi jednak o to, aby modernizując polską armię, zachować te główne zakłady, by podstawowe uzbrojenie mieć z własnych, narodowych fabryk, nie dopuścić do upadku przemysłu lotniczego.

– O tak poważnych i trudnych sprawach mówi pan z jakąś taką pogodą i optymizmem. Dlaczego?

– Bo mimo wszystko jestem optymistą. (…) Ja, reprezentując pokolenie schodzące już ze sceny, wierzę w nasze dzieci i wnuki. Mamy przecież tak utalentowaną i wykształconą młodzież. Wierzę, że młodzi Polacy zaskoczą nas nowymi, śmiałymi rozwiązaniami, które dobrze przysłużą się Polsce.

***

Przypomnijmy, iż w 2012 r. rada miejska przyznała prof. Marianowi Drozdowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stalowa Wola.