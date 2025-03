Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza oraz Stowarzyszenie literackie „Witryna” w Stalowej Woli zapraszają na spotkanie z najnowszą książką poetycką Józefa Bilskiego – Czarnego Poety – „Natura Rzeczy”. Spotkanie z twórcą odbędzie się w czwartek, 13 marca na sali bankietowej Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

– To tomik na 102, gdyż zawiera aż 100 wierszy i 2 opowiadania. Jest to z jednej strony poezja bieszczadzka, z drugiej zaś egzystencjonalna – utwory patriotyczne, regionalne ale też pochylające się nad problemami współczesności. To co łączy zawarte w nim wiersze to Droga – spotkania, kadry, wspomnienia z młodzieńczych włóczęg autostopem – mówi Józef Bilski.

Muzycznie – spotkanie wzbogacą utwory z płyty „Gdzieś w Bieszczadzie” Czarnego Poety, na której trzynastu różnych wykonawców prezentuje piosenki do jego tekstów.

Józef Bilski – zazwyczaj pisze o Bieszczadach choć dzisiaj zaprezentuje nam nieco inne wiersze. Członek Związku Literatów Polskich w Rzeszowie, RSTK Przemyśl i Wspólnoty Literackiej „Verba Orientis”. Animator Kultury – wyróżniony m.in. tytuł Osobowość Roku 2023 w kat. Kultura w Województwie Lubelskim. Laureat ogólnopolskich konkursów literackich – za poezję, ale też i za prozę. Autor 7 tomów poezji i płyty muzycznej. I to właśnie wokół najnowszego tomiku wierszy „Natura Rzeczy” oraz płyty „Gdzieś w Bieszczadzie” będzie toczyć się spotkanie, na które serdecznie zapraszamy.

Po spotkaniu będzie możliwość nabycia tomiku i płyty. Będą też dostępne wcześniejsze publikacje Czarnego Poety.