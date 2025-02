Spółdzielnia Mieszkaniowa (SM) w Stalowej Woli od lat prowadzi w swoich zasobach remonty balkonów. Do modernizacji pozostały jeszcze balkony w 18 blokach (na 179 nieruchomości). Obecnie Spółdzielnia przymierza się do wieżowca przy ul. Okulickiego 4, wcześniej dwukrotnie nie zgodzili się na remont swych balkonów mieszkańcy sąsiedniego wieżowca nr 6. Prace będą sfinansowane z funduszu remontowego nieruchomości, poza kosztami położenia nowych płytek – te mają ponieść mieszkańcy.

Co ciekawe, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Spółdzielni, wszystkie balkony (podwieszane, loggie tarasy itp.) stanowią… część wspólną danej nieruchomości, przypisaną oczywiście do danego mieszkania. Nie wlicza się je do jego metrażu, czyli za balkony nie płacimy czynszu.

Gdy Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli rozpoczynała przed laty kompleksowy program termomodernizacji swoich budynków, koncentrowano się na ścianach i estetyce bloku (ewentualnie wymianie zewnętrznych płyt przy balustradzie balkonów, w 4-piętrowych budynkach montowano daszki nad balkonami na ostatnim piętrze). Nie wymieniano natomiast wylewek w podłodze balkonów, nie łatano ubytków w tynkach. Z czasem to się zmieniło, i dziś remont balkonów to ich kompleksowa modernizacja. W zasobach SM są w sumie 10623 mieszkania, a balkonów jest 9452.

Pismo w sprawie remontu balkonów otrzymali niedawno mieszkańcy wieżowca przy ul. Okulickiego 4 (jest tu 89 mieszkań). Jak pisze SM, remont loggii „podyktowany jest złym stanem technicznym istniejących wylewek, brakiem właściwej izolacji przeciwwilgociowej, wynikiem czego jest odspojenie tynku płaszczyzn czołowych i podniebień płyt balkonowych”. Zły stan balkonów potwierdził „przegląd techniczny dokonany przez pracowników Spółdzielni, jak również liczne zgłoszenia mieszkańców nieruchomości”.

Z funduszu remontowego wieżowca mają być sfinansowane następujące prace: skucie wylewki cementowej, odbudowa uszkodzonych elementów płyty, wykonanie izolacji z papy oraz nowej wylewki cementowej, podniesienie barierek do wysokości 1,10 m, pokrycie wylewki warstwą impregnującą (gdy nie będą na niej układane płytki), naprawę uszkodzonego tynku loggii, malowanie loggii, balustrad i ekranów.

Z własnej kieszeni mieszkańcy mają natomiast pokryć położenie na wyremontowanych balkonach nowych płytek ceramicznych. Spółdzielnia zapewnia jednak, że „postara się wyłonić takiego wykonawcę, który na Państwa indywidualne zlecenie i na państwa koszt będzie zobowiązany taki zakres prac wykonać”.

Przewidywany koszt remontów to około 450 tys. zł. Tymczasem fundusz remontowy wieżowca przy ul. Okulickiego 4 wynosi obecnie niespełna 32 tys. zł. Od 1 kwietnia br. comiesięczna zaliczka na ten fundusz wzrośnie tutaj do 1,85 zł za metr kw. – Przy założeniu, że ww. odpis nie ulegnie zmianie, brakujące środki w wysokości około 419 000 zł zostałyby spłacone w ciągu 4,5 roku – pisze dalej Spółdzielnia.

Jak mówi „Sztafecie” Bogdan Wojtala, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, zgodę na remont balkonów musi wyrazić „zdecydowana większość mieszkańców wieżowca”. Takiej zgody Spółdzielnia dwukrotnie nie uzyskała od mieszkańców sąsiedniego wieżowca nr 6, i tam odstąpiła od planowanych prac.

– Rozesłaliśmy do mieszkańców wieżowca przy Okulickiego 4 druki oświadczeń, w których mają oni zająć stanowisko w sprawie remontu balkonów. Termin ich składania to 13 marca br. Nie wykluczam, że możemy go przesunąć, aby wypowiedziała się jak największa liczba mieszkańców. Nie ukrywam też, że w przeszłości, z uzyskaniem zgody większości mieszkańców konkretnych nieruchomości, np. na likwidację term gazowych i założenie instalacji centralnej ciepłej wody, bywały w zasobach Spółdzielni liczne problemy. Cierpliwie przekonywaliśmy, podejmowaliśmy kolejne próby, ale kiedy nic nie pomagało, a zdecydowaliśmy się na prowadzenie robót, to omijaliśmy takie mieszkanie – mówi prezes Wojtala.

Nierzadko zdarza się też i tak, że zgodę wyraziło np. 20 proc. mieszkań, 10 proc. było przeciw, a reszta w ogóle się nie wypowiedziała.

Remont balkonów prowadzony byłby z zewnątrz, po ustawieniu przy wieżowcu odpowiednich rusztowań. Jeśliby jednak chętnych było mało, np. kilka-kilkanaście mieszkań, to stawianie rusztowań byłoby nieopłacalne i wtedy prace prowadzone byłyby od strony mieszkania. Ale wtedy jednostkowy koszt remontu byłby już wyższy niż w przypadku modernizacji wszystkich balkonów.

– Zachęcam mieszkańców do wyrażenia zgody. Stan wylewek wielu balkonów nie jest dobry i najlepszym wyjściem jest ich wymiana – podkreśla Bogdan Wojtala. I zapewnia, że gdyby udało się uzyskać zgodę większości mieszkańców wieżowca, to Spółdzielnia natychmiast ogłosi przetarg na wykonawcę prac, a te zakończyłyby się jeszcze w tym roku.

Oświadczenie w sprawie remontu balkonów w wieżowcu przy ul. Okulickiego 4 można doręczyć osobiście albo przesłać pocztą elektroniczną na adres: sm@sm.stalowawola.pl w terminie do 13 marca. Byłby to pierwszy z czterech wieżowców naprzeciwko dworca PKS (Okulickiego 4, 6, 8 i 10), w którym przeprowadzono kompleksowy remont balkonów.