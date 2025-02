Ponad setka morsów zażywała mroźnej kąpieli w wodach zalewu w Jarocinie w powiecie niżańskim. 22 lutego spotkali się tutaj na XIII Karnawałowym Zlocie Entuzjastów Morsowania.

Zlot zorganizował miejscowy klub Pingwiny z Państwa Jarocin, przy pomocy licznych partnerów, sponsorów i darczyńców. Klub zrzesza 48 osób z terenu gminy Jarocin i sąsiednich gmin.

– Na morsowanie przyjeżdża do nas wiele osób z innych miejscowości, mamy fajny zalew z altankami do przebierania się. Klubowo spotykamy się co niedzielę o godz. 14, a sezon trwa, jeśli aura pozwala, do końca marca – powiedział „Sztafecie” Adam Szabat, prezes Pingwinów z Państwa Jarocin.

Na 22 lutego swój przyjazd zapowiedziało 120 marsów, w tym 23 ze Stalowej Woli z Klubu Lodołamacze. Impreza odbywała się pod hasłem: Milionerzy – Wielki Zjazd Bogaczy.

W sumie tego dnia do Jarocina zjechały morsy z 10 klubów (m.in. z Janowa Lubelskiego, Dębicy, Zaklikowa). Przed morsowaniem, energii entuzjastom lodowatych kąpieli dodał swoim występem zespół Jargocianie. Z kolei po zimnej kąpieli na uczestników czekały gorące napoje oraz pożywny posiłek przygotowany przez członków klubu oraz gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich Szwedowianki i Katarynki.

Zgodnie z tegorocznym motywem przewodnim zlotu, wielu uczestników pojawiło się w strojach symbolizujących bogactwo i luksus, co nadało wydarzeniu barwnego i karnawałowego charakteru. Organizatorzy nagrodzili najbardziej kreatywne i pomysłowe przebrania.

Jak wyjaśnił nam prezes Szabat, przeciętne czas morsowania to 5-7 minut, a rekordziści wytrzymują w zalewie w Jarocinie nawet i kwadrans. Przyjmuje się, że morsowanie to kąpiel w wodzie poniżej 10 stopni Celsjusza, a najniższa to plus jeden stopień.

Podczas ostatniego zlotu w Jarocinie morsowano w szczytnym celu, wspierając klubową koleżankę Iwonę, która zmaga się z chorobą nowotworową.

– Wasza hojność, wielkie serca i ogromna solidarność pokazały, że morsy to nie tylko ludzie odporni na zimno, ale przede wszystkim ludzie o gorących sercach! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w loterii, konkursach, przekazali darowizny i okazali wsparcie – każdy gest ma ogromne znaczenie! Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom, sponsorom oraz każdemu, kto przyczynił się do sukcesu tej zbiórki. Wasza pomoc pokazuje, że razem możemy więcej! – napisał na Facebooku wójt gminy Jarocin Tomasz Podpora, także mors.

Dodajmy, iż w 2025 r. do grona jarocińskich Pingwinów dołączył dwa morsy, a właściwie morsiątka: 6-letnia Maja i 7-letni Boguś.

– Nowy rok, nowe możliwości, nowe morsy! Serdecznie witamy najmłodszych z Pingwinów (…) Tacy mali, a taka moc!!! Jeżeli ktoś się zastanawia, czy da radę, to niech to zobaczy. Tacy mali i taka odwaga. Serdecznie gratulujemy odwagi!!! – czytamy na profilu Klubu Pingwinów z Państwa Jarocin.