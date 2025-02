Tegoroczny bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, największe tego typu wydarzenie w Polsce, odbędzie się po raz 13. Mile widziany jest start uczestnika w stroju patriotycznym, np. umundurowaniu wojskowym czy harcerskim.

W Jeżowem obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizuje Gminne Centrum Kultury, pod patronatem wójta Marka Stępaka.

Uroczyste świętowanie w niedzielę, 2 marca, rozpocznie zbiórka pocztów sztandarowych i gości o godz. 10.30 przed siedzibą OSP Cholewiana Góra. Stąd w asyście orkiestry wszyscy przejdą do kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca NMP, gdzie o godz. 11 odprawiona zostanie uroczysta msza św. O godz. 12, bezpośrednio po mszy, rozpocznie się okolicznościowa akademia przygotowana przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze.

Około godz. 12.30 nastąpi powrót do remizy OSP w Cholewianej Górze.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” rozpocznie się o godz. 14. Godzinę później poznamy jego wyniki. Start i meta biegu będą przy OSP w Cholewianej Górze.

Rejestracja uczestników i wydawanie pakietów startowych w dniu biegu od godziny 10 do 13, dla zawodników z listy podstawowej, i od godz. 13 do 13.30 dla pozostałych chętnych. Do przebiegnięcia będzie jedna pętla o długości 1963 m. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 30 minut.

Udział w biegu jest bezpłatny. Uczestnik otrzymuje pakiet startowy składający się z medalu, numeru startowego oraz materiałów promocyjnych. Organizator zapewnia ubezpieczanie uczestników biegu oraz posiłek. Limit uczestników biegu to 200 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy do biegu odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://forms.gle/dF3yJCh2du1zNW3G8 lub osobiste zgłoszenie w dniu biegu – tylko w przypadku wolnych miejsc.

Organizator przewiduje pamiątkowe statuetki ufundowane przez wójta gminy Jeżowe, Marka Stępaka, dla zwycięzców (miejsca 1–3) w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn bez limitu wieku.