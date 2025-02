W Urzędzie Miasta Stalowej Woli odbyła się uroczystość uhonorowania czterech pracowników, którzy po latach zaangażowanej służby przechodzą na zasłużoną emeryturę. Wydarzenie było pełne wzruszeń i podziękowań za wieloletni trud i oddanie na rzecz miasta oraz jego mieszkańców.

Swoją karierę zawodową w Urzędzie Miasta zakończyli: Anna Mielniczuk, Naczelnik Biura Rady, Ewa Stala z Biura Rady, Anna Bryk z Wydziału Organizacji i Informatyzacji oraz Jerzy Darski, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W dowód uznania za ich wkład w rozwój miasta oraz nieocenioną pracę, każda z tych osób otrzymała pamiątkową statuetkę.

W uroczystości pożegnania udział wzięli Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny, Wiceprezydent Tomasz Miśko, Sekretarz Marcin Uszyński oraz Skarbnik Michał Buwaj, którzy wyrazili swoje uznanie dla emerytowanych już pracowników.

– Dla nas jest to zawsze trudny, ale wzruszający moment – wypowiadanie słów podziękowania i pożegnania. Dziękuję za Państwa pracę na rzecz mieszkańców, współpracowników i szeroko rozumianego rozwoju miasta Stalowej Woli. Dziękujemy za całą olbrzymią pracę, zaangażowanie i serce. Za wszystkie sytuacje, w których Państwo dawaliście samego siebie na rzecz współpracowników, miasta, bo bez wątpienia takich sytuacji na przestrzeni wielu lat pracy nie brakowało. Ja osobiście pragnę podziękować za czas, w którym mieliśmy okazję współpracować, za wszystkie wspólnie razem przepracowane lata i jednocześnie przeprosić za to, co z mojej strony, ze strony moich współpracowników było nie tak, jak powinno być. Chciałbym powiedzieć słowo „przepraszam” i jeszcze raz serdecznie podziękować i pogratulować wszystkich sukcesów oraz życzyć, żeby ten czas emerytury, jesieni życia dawał olbrzymią satysfakcję z tego, co za Państwem w pracy zawodowej, a jednocześnie żeby dał wiele energii do zajęcia się swoimi pasjami, poświęcenia się dla swoich bliskich. Urząd Miasta zawsze dla Państwa będzie szeroko otwarty – powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.