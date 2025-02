W Hotelu Łańcut odbyła się XXI Gala Piłkarska Podkarpacka Nike, podczas której ogłoszono zwycięzców 14 kategorii. Wśród nominowanych, ale także w gronie laureatów znaleźli się reprezentanci stalowowolskiego piłkarskiego środowiska.

W kategorii Działacz Roku 2024 zwycięzcą został były prezes „Stalówki”, Wiesław Siembida, który zarządzał piłkarską spółką akcyjną Stal od 19 maja 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

W swoim wystąpieniu Wiesław Siembida podziękował kapitule Podkarpackiego ZPN, a także żonie, Michałowi Czubatowi, który za jego kadencji pełnił w Stali funkcję koordynatora ds. młodzieży, trenerowi Ireneuszowi Pietrzykowskiemu i całemu sztabowi szkoleniowemu, także wszystkim pracownikom klubu i oczywiście piłkarzom. Nie zabrakło też podziękowań dla prezydenta Stalowej Woli, Lucjusza Nadbereżnego i przypomnienia o tym, jak ważną rolę odgrywa dla funkcjonowania klubu, generalnie rozwoju piłki nożnej w Stalowej Woli oraz dla kibiców, którzy potrafili zawsze budować świetną atmosferę.

– Kiedy zaczynałem, było źle. Stal wałęsała się w 3 lidze od 3 lat i panował w klubie marazm. Dzisiaj nasza drużyna gra na zapleczu Ekstraklasy. Przez te 2,5 roku szronu mi na głowie przybyło, a włosów ubyło, ale warto było – mówił Wiesław Siembida odbierając nagrodę od Pawła Wojtali, byłego reprezentacyjnego piłkarz, obecnie prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i członka zarządu PZPN.

Do Stalowej Woli pojechała także główna nagroda w kategorii Piłkarką Roku 2024 w województwie podkarpackim. Zabrała ją Natalia Pydych, wychowanka Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola, a od roku 2022 uczennica i bramkarka SMS Resovii. W ubiegłym roku 17-letnia Natalia świętowała awans drużyny do Ekstraklasy Kobiet, a ponadto zajęła piąte miejsce w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek U 18. W obydwu zespołach jest bramkarką nr 1, a drużyny juniorskiej także kapitanem. Nagrodę dla Najlepszej Piłkarki Roku 2024 na Podkarpaciu wręczył Natalii, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza.

– Wielką radość sprawiła mi już sama nominacja, a teraz to mam wielki powód do dumy. Poważnie traktuję tę nagrodę, która będzie stanowić dla mnie jeszcze większą motywację do pracy. Nie byłoby mnie tutaj na tej wspaniale zorganizowanej gali, gdyby nie koleżanki z drużyny i moi trenerzy. Dziękuję im wszystkim, także prosto z serca pozdrawiam moją mamę i siostrę, która zawsze we mnie wierzą i są dla mnie największym wsparciem.

Piłkarska Nike 2024, na pierwszym miejscu zwycięzcy + nominowani

Piłkarz Roku: Krystian Getinger (Stal Mielec), Jakub Banach (Stal Stalowa Wola), Patryk Warczak (Stal Rzeszów).

Piłkarka Roku: Natalia Pydych (Resovia) – Julia Gałuszka (Beniaminek Profbud Krosno), Małgorzata Kot (Sokół KD).

Trener Roku: Marek Zub (Stal Rzeszów), Dariusz Liana (Reprezentacja Podkarpacia, Regions Cup/Karpaty Krosno), Ireneusz Pietrzykowski (Stal Stalowa Wola).

Drużyna Roku: Stal Mielec – Eurobus Przemyśl (Futsal), Resovia (Kobiety).

Futsalista Roku: Mateusz Wanat (Eurobus Przemyśl), Marcin Krajewski (Heiro Rzeszów), Leo Santana (Eurobus Przemyśl).

Młodzieżowiec Roku: Szymon Kądziołka (Stal Rzeszów), Bartosz Pioterczak (Stal Stalowa Wola), Michał Synoś (Stal Rzeszów).

Trener Wychowawca Młodzieży: Dawid Kamola (Beniaminek Profbud Krosno), Natalia Paterek (SMS Resovia U 13, Kadra Podkarpacia U 15), Tomasz Patryn (Stal Rzeszów, Kadra Podkarpacia).

Samorządowiec Roku: Piotr Dudek (Wójt Gminy Żołynia), Marcin Bolek (Wójt Gminy Dębowiec), Andrzej Głaz (Wójt Tuszów Narodowy).

Sponsor Roku: Kamildak B-V. (Pogoń-Sokół Lubaczów), Fibrain (Stal Rzeszów), Pro-One (Resovia).

Działacz Roku: Wiesław Siembida (Stal Stalowa Wola), Jacek Klimek (Stal Mielec), Andrzej Skowroński (Sokół KD).

Kategorię dotyczące IV ligi, której rozgrywki prowadzi Podkarpacki ZPN

Piłkarz Roku 2024: Wojciech Reiman (JKS/Stal Łańcut), Michał Musik (Stal II Rz./Sokół KD), Marcin Stefanik (Igloopol).

Młodzieżowiec Roku 2024: Patryk Cyganowski (Igloopol), Mateusz Mateja (Ekoball Stal Sanok), Patryk Szczurek (Sokół KD).

Trener Roku 2024: Marcin Wołowiec (Sokół KD), Paweł Jaślar (Ekoball Stal), Bogdan Zając (JKS).

Drużyna Roku 2024: Sokół KD, Cosmos Nowotaniec, Igloopol Dębica.

Gol Roku 2024: Kamil Matofij (Stal Łańcut), Karol Drelicharz (Resovia II), Xavi Grzybowski (Stal II Mielec), Tomasz Majba (Orzeł Przeworsk), Krystian Wilk (Izolator).