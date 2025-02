Od początku miesiąca stalowowolscy funkcjonariusze, zatrzymali szesnaście osób, które były poszukiwanie do odbycia kary pozbawienia wolności. Za dwoma osobami wydany został list gończy. Najdłużej, bo po 8 miesięcy spędzi w zakładzie karnym dwóch mieszkańców Stalowej Woli.

-Tylko w tym miesiącu, stalowowolscy funkcjonariusze zatrzymali łącznie szesnastu poszukiwanych, w tym jedną kobietę. Osoby te miały do odbycia kary pozbawienia wolności od kilku dni do kilku miesięcy. Za dwoma mężczyznami wydany został list gończy. Najdłużej, bo 8 miesięcy, spędzi w zakładzie karnym 41-letni mieszkaniec Stalowej Woli, który ukrywał się przed odpowiedzialnością karną za granicą od blisko 6 lat. Mężczyzna przyjeżdżał do kraju w różnych odstępach czasu. Policjanci zatrzymali go w ubiegłym tygodniu poza powiatem stalowowolskim. Najbliższe 8 miesięcy w zakładzie karnym spędzi również 43-latek, który był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli do odbycia kary za kradzieże. Kolejny zatrzymany, który był poszukiwany listem gończym, ma do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. To 40-letni mieszkaniec Stalowej Woli – informuje KPP w Stalowej Woli.

Większość zatrzymanych trafiło już do zakładów karnych, gdzie odbywają zasądzone im kary. Kilkoro zostało zwolnionych po wpłaceniu grzywny.