W Belgradzie odbywały się Mistrzostwa Europy IMMAF 2025. Wzięło w nich udział ponad 800 zawodników z 38 krajów. Stowarzyszenie MMA Polska delegowała do Serbii 21 zawodników. „Biało-Czerwoni” spisali się rewelacyjnie – wywalczyli szesnaście medali, co jest rekordowym wynikiem w historii startów Polaków w ME. Z medalami wróciła dwójka zawodników ze Stalowej Woli, bracia: Michał i Szymon Sołowiejowie.