Dotychczasowy asystent zwolnionego wczoraj ze Stali Stalowa Wola trenera Ireneusza Pietrzykowskiego poprowadzi ją w najbliższym meczu w Głogowie, a niewykluczone, że także do końca sezonu. Maciej Jarosz ma 31 lat i pracuje w Stali od 24 marca 2023 r.

Informacja o zwolnieniu Pietrzykowskiego rozeszła się migusiem po całej Polsce i rozpoczęły się spekulację, kto zostanie jego następcą. Na karuzeli z nazwiskami trenerów pojawiło się kilka znanych szkoleniowców m.in.: Ryszard Tarasiewicz, Dariusz Banasik, Mirosław Hajdo, Rafał Smalec, a także dobrze znani kibicom stalowowolskim: Sławomir Adamus – były piłkarz i wieloletni trener Stali, którą blisko dwie dekady temu wprowadził do 1 ligi oraz były napastnik „Stalówki”, Daniel Purzycki, nie tak dawno szkoleniowiec Pogoni Siedlce w 1 i 2 lidze. Na spekulacjach się skończyło.

Sternicy Stali; prezes zarządu Marcin Łopatka i Rada Nadzorcza klubu postanowili przekazać stery dotychczasowemu asystentowi Ireneusza Pietrzykowskiego, Maciejowi Jaroszowi, a więc komuś, kto już zna doskonale zespół, kto przygotowywał go co tydzień do kolejnego spotkania i kto też klubowe realia.

Przed Stalą, Maciej Jarosz pracował z juniorami Resovii (2019-202) i był asystentem trenera Roberta Chmury w 3-ligowej Wiśle Sandomierz w rundzie jesiennej w sezonie 2022/23. Jarosz zadebiutuje w roli I trenera Stali w najbliższą niedzielę w wyjazdowym meczu z Chrobrym Głogów.