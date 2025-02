Już niebawem – od 7 do 9 marca – Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli przyjmie w swoich progach gości z całej Polski. To może oznaczać tylko jedno – OM!

Co właściwie kryje się pod tym tajemniczym skrótem? OM to nic innego jak Oaza Modlitwy, czyli trzydniowe rekolekcje dla młodzieży, organizowane kilka razy do roku w michalickich parafiach rozłożonych po całym kraju. Jest to idealna okazja zarówno do pogłębienia swojej relacji z Bogiem, jak i zawiązania nowych znajomości z innymi uczestnikami.

Tegoroczny OM odbędzie się pod hasłem „Dziękuję”. Słowo tak proste, a znaczy tak wiele. W rozważaniach na ten temat przewodniczyć będzie ks. Michał Kozak, z którym wspólnie dotrzemy do tego, czym jest wdzięczność, jak ją okazywać i dlaczego warto to robić. W imieniu Oazy Młodzieżowej w Stalowej Woli, już teraz składamy podziękowania, zarówno dla Urzędu Miasta Stalowa Wola za współfinansowanie tego wydarzenia, jak i wszystkim,

którzy pomagają nam w jego zorganizowaniu. Wspólnymi siłami dążymy do celu!

Do udziału w OMie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 13 lat. Wydarzenie nie jest zarezerwowane tylko dla oazowiczów, a miejsca wystarczy dla każdego! Formularz do zapisów (aktywny do 28 lutego) dostępny jest na stronie parafii oraz mediach społecznościowych Oazy Młodzieżowej w Stalowej Woli.