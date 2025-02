Poseł Rafał Weber na konferencji prasowej poinformował, że spółka PKP wstrzymała prace przygotowawcze do rewitalizacji dworca kolejowego w Tarnobrzegu. Mówił także o planach dotyczących budowy drogi S-74 na odcinku Opatów-Nisko.

– Podczas kontroli poselskiej, którą odbyłem w siedzibie spółki PKP półtora tygodnia temu i dzięki informacjom tam uzyskanym, ale też dzięki informacjom, które zostały mi później przesłane w formie pisemnej, niestety trzeba powiedzieć, że spółka PKP S.A wstrzymała prace przygotowawcze nad rewitalizacją tego zabytkowego obiektu – mówił poseł Rafał Weber.

Zaznaczył, że do marca poprzedniego roku ta inwestycja była przygotowywana.

– Pracownicy spółki byli tu na miejscu, dokonali oględzin, dokładnie wymierzyli obiekt, uzyskali dokumentację archiwalną, nawet stworzyli wielokryterialny program funkcjonalno-użytkowy, czyli już są pewne propozycje jak ułożyć to zaplecze i częściowo przeznaczyć je do celów transportowych. Na przykład w jaki sposób powinna być zorganizowana, gdzie ulokowana, poczekalnia dla pasażerów, ale też dla tych, którzy oczekują na przyjezdnych, ile pomieszczeń będzie służyło pod cele kolejowe, a ile pomieszczeń można zwolnić i wynająć – czy to jednostce samorządu terytorialnego, czy to prywatnemu podmiotowi, czy to jakiemuś stowarzyszeniu – mówił poseł Weber. Podkreślił, że ta praca została wykonana między czerwcem 2023, a marcem 2024.

– Niestety te prace zostały w kwietniu 2024 roku przerwane i do tej pory nie zostały wznowione. Na moje pytanie dlaczego, spółka odpowiedziała, że są w trakcie rewizji programu inwestycji dworcowych i dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja, które dworce będą rewitalizowane, oni zatrzymują wszystkie prace przygotowawcze. One dotyczyły nie tylko Tarnobrzega, ale też 26 innych obiektów dworcowych – mówił poseł.

– Nie wyobrażam sobie, żeby rewitalizacja dworca w Tarnobrzegu nie została uwzględniona przy tych najbliższych zmianach programu inwestycji dworcowych. Nie ma merytorycznych przesłanek, nie ma merytorycznych argumentów, żeby wstrzymać tę inwestycję – dodał Rafał Weber. Wyliczał także argumenty przemawiające za realizacją tej inwestycji, takie jak rosnące zainteresowanie transportem kolejowym mieszkańców Tarnobrzega. Kolejny wymieniony powód to plany Tarnobrzega dotyczące zorganizowania na tym obszarze nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak wyraził nadzieję, że prace nad rewitalizacją dworca zostaną wznowione, a sam obiekt zmieni się nie do poznania. Poinformował, że miasto uzyskało dokument dysponowania tymi gruntami na cele projektowe i budowlane, który umożliwia start w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych. – I oczywiście cały czas czynimy działania aby te grunty przeszły na naszą własność – mówił prezydent Łukasz Nowak.

Poseł Rafał Weber poinformował także o najbliższych planach dotyczących budowy drogi ekspresowej S-74.

– W ostatni czwartek odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu TAK dla budowy drogi ekspresowej S – 74. Zwołałem to posiedzenie aby uzyskać informację z Ministerstwa Infrastruktury i od GDDKiA jak wygląda harmonogram prac przygotowawczych dla najbardziej nas interesującego odcinka S-74 czyli odcinka między Opatowem, a Niskiem. Główna informacja, która została nam udzielona to taka, że decyzja środowiskowa, potrzebna do tego, żeby ogłaszać kolejne przetargi ma zostać wydana w lipcu br. To jest informacja, która została nam przekazana przez inwestora czyli przez GDDKiA. Ta decyzja środowiskowa powinna być wydana w I kwartale 2024 roku. To już w tej chwili mamy 1,5 roczne opóźnienie. To oczywiście nie służy dalszemu wykonaniu tej inwestycji, bo wariant społeczny który został wskazany do decyzji środowiskowej jest tym najlepszym, najbardziej optymalnym i to z punktu widzenia samorządów przez, które przebiega, ale również wzbudza najmniej kontrowersji społecznych. Każde oddalenie kolejnych kroków, kolejnych etapów, to oddalenie nas od sprawnej, komfortowej, bezpiecznej komunikacji, również komunikacji istotnej z punktu gospodarczego. Bo samorządy leżące na przecięciu wariantu wskazanego do decyzji środowiskowej liczą, wierzą i wiedzą, że ta trasa będzie oknem na świat. Niepokoi to półtoraroczne opóźnienie, ale też jest dobra informacja, że nie zanosi się na zmianę tego wariantu. Jeżeli będziemy widzieć, że termin wydania decyzji środowiskowej upływa, a ona nadal nie zostanie wydana, będą oczywiście zwoływał kolejne posiedzenia zespołu żeby w ten sposób mobilizować rządzących – mówił poseł Rafał Weber.

Dodał, że GDDKiA na posiedzeniu zespołu poinformowała, że w 2032 roku, będzie można jeździć tą drogą – cały proces inwestycyjny zakłada taki harmonogram. – W lipcu 2025 uzyskanie decyzji środowiskowej, następnie ogłoszenie przetargu na koncepcję programową z elementami geologii. Na powstanie tego dokumentu zakładają 24 miesiące. I po tym ogłoszenie przetargu na projektuj i buduj. Podpisanie umowy w 2028/29 roku. Półtora roku projektu, wejście na plac realizacyjny i fizyczna budowa trasy. Z założenia odcinek Opatów-Nisko ma być podzielony na 4 odcinki realizacyjne czyli będą 4 odrębne przetargi na koncepcję programową i w kolejności następnej 4 odrębne przetargi na projektowanie i budowanie – mówił poseł Rafał Weber.