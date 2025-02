W Toruniu odbyły się 69. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów i U 23. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola reprezentowała dwójka zawodników trenera Mirosława Barszcza: Kornelia Butryn i Jacek Skrzeszewski.

Dla 18-letniej Kornelii był to debiut w seniorskim czempionacie. Startowała w biegu na 400 m. W serii eliminacyjnej zajęła czwarte miejsce, z czasem 57,66. W klasyfikacji generalnej zajęła miejsca 16.

W finale emocjonującą walkę o mistrzostwo stoczyły utytułowane reprezentantki kraju, Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice) i Natalia Bukowiecka (Podlasie Białystok). Faworytką wydawała się być ta druga, która wcześniej odnosiła sukcesy pod panieńskim nazwiskiem Kaczmarek, ale tego dnia szybsza okazał się była mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4×400 m, wicemistrzyni olimpijska w sztafecie 4×400 mm, srebrna i brązowa medalistka mistrzostw świata w sztafecie 4×400 metrów, 33-letnia Justyna Święty-Ersetic. Brązowy medal przypadł Anastazji Kuś z AZS UWM Olsztyn, 53,20.

Jacek Skrzeszewski został zgłoszony do dwóch konkurencji, do biegu na 800 m i biegu na 1500 m. Większych szans na dobry wynik 20-latka upatrywał jego trener w biegu na dłuższym dystansie, tymczasem już w biegu na zaskoczył swojego trenera bardzo dobrym biegiem na czterech „kółkach”. W eliminacjach, startując w drugiej serii, uzyskał trzeci czas (1:52,71), który zapewnił mu awans do finału. Wcześniej stanął na starcie biegu na 1500 m i ku zdumieniu wszystkich „wystrzelił” do przodu, ale pokazywał plecy swoimi rywalom tylko przez jedno okrążenie. Na początku drugiego zszedł z bieżni…

– Czekał go finał na 800 m, ale nie mógł nie stanąć na starcie biegu na 1500 m, więc ustaliliśmy, że pobiegnie spokojnie z tyłu, przebiegnie kawałek i zejdzie. Jacek albo mnie źle zrozumiał, albo postanowił zagrać wszystkim na nosie i odpalił po starcie, że wszyscy oczy przecierali: co się dzieje? (śmiech).

Na szczęście nie było już żartów w biegu na 800 m. Do walki o medale stanęli wielokrotnie reprezentanci Polski, olimpijczycy i… Jacek Skrzeszewski. Wygrał Maciej Wyderka z AZS AWF Katowice, czasem 1:46,14, wicemistrzem Polski został Patryk Sieradzki z Zawiszy Bydgoszcz (1:46,33), a brązowy medal zdobył Bartosz Kitliński z AZS UMCS Lublin (1:46,34). Ten ostatni uzyskał najlepszy czas wśród młodzieżowców, więc został mistrzem Polski w kategorii U 23. Jacek Skrzeszewski uzyskał w tym biegu szósty rezultat (1:52,81) i drugi w kategorii do lat 23, a więc jemu przypadło młodzieżowe wicemistrzostwo Polski.