Decyzją zarządu i Rady Nadzorczej piłkarskiej spółki akcyjnej Stal Stalowa Wola, z posady trenera pierwszej drużyny zwolniony został Ireneusz Pietrzykowski. W Stali pracował 707 dni. Poprowadził naszą drużynę w 74 meczach – 31 wygrał, 18 zremisował, 25 przegrał.

O zmianie trenera, który w roku 2023 wrócił ze Stalą do II ligi, a rok później awansował z nią na zaplecze Ekstraklasy mówiło się w tym sezonie kilkakrotnie. Stal w 1 lidze spisywała się poniżej oczekiwań. Fatalnie zakończyła ubiegły rok. Przegrała cztery mecze z rzędu, w których zdobyła 2 bramki, tracąc 14.

Ireneusz Pietrzykowski pozostał jednak na swoim stanowisku i w okresie zimowych przeprowadził w Stali rewolucję kadrową. Wszystko, żeby wzmocnić drużynę, dodać jej jakości i uniknąć degradacji.

W pierwszym meczu Stal zremisowała z Kotwicą w Kołobrzegu i wynik ten nie przypadł do gustu nie tylko kibicom, ale także właścicielom i włodarzom klubu. Także drugi mecz, u siebie z Wartą Stal zremisowała i ten remis przelał czarę goryczy. Jeszcze tego samego dnia zebrała się Rada Nadzorcza Stali PSA, ale decyzję o zwolnieniu trenera zapadła i została ogłoszona następnego dnia, we wtorek.

Pozostali trenerzy, którzy tworzyli z Ireneuszem Pietrzykowskim sztab szkoleniowy zostają w klubie, natomiast, kto obejmie „Stalówkę” i kto poprowadzi ją w wyjazdowym meczu z Chrobrym, dowiemy się w ciągu jeszcze dzisiaj albo jutro.