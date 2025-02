W najbliższy piątek, 28 lutego w 16 miastach rozpocznie się 16 turniejów 1/8 finału mistrzostw Polski juniorek młodszych. O awans do ćwierćfinałów walczyć będzie 64 drużyn. Wśród nich mistrz województwa podkarpackiego – CES Vega Stalowa Wola/UKS Zaleszany.

W grupie 15 rywalkami podopiecznych trenerów, Mariana Godawskiego i Mirosława Sroki będą: Solna Wieliczka, Trilux Akademia Siatkówki Avia Świdnik i Victoria Włoszczowa. Do następnej fazy mistrzostw Polski awansują po dwa najlepsze zespoły z każdego turnieju.

Wszystkie mecze naszej grupy rozgrywane będą w hali SiR w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej. W piątek, 28 lutego, na otwarcie turnieju Vega Stalowa Wola/UKS Zaleszany zmierzy się z Avią Świdnik (godz. 16). Po tym meczu wyjdą na parkiet siatkarki Solnej Wieliczka i Victorii Włoszczowa (18).

W sobotę, 1 lutego o godz. 11 mecz Avia – Victoria, a o godz. 13 Vega/Zaleszany – Solna. W niedzielę, 2 lutego o godz. 10 spotkanie Solnej z Avią, a o godz. 12 Victorii z Vegą/Zaleszany.

– Zakładam, że najtrudniejszymi rywalkami będą siatkarki z Wieliczki. To drużyna, która od kilku dobrych lat odnosi sukcesy, walczy o medale mistrzostw Polski. Ale my się nikogo nie boimy, wyjdziemy do każdego meczu z myślą o zwycięstwie. Jak będzie? Zobaczymy. Do ćwierćfinałów wchodzą dwie najlepsze drużyny i wierzę, że znajdziemy się w tej dwójce i będziemy kontynuować przygodę z mistrzostwami Polski – powiedział Mirosław Sroka, trener naszej drużyny.