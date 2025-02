Od 17 lutego do 14 marca br. na terenie powiatu niżańskiego odbywa się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające temu obowiązkowi otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie, w którym podany jest dokładny termin i miejsce gdzie trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Natomiast osoby stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, oprócz wymienionych wcześniej muszą mieć ze sobą wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania.

Wezwany, który nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza najpóźniej w dniu, w którym miał wyznaczony termin. Koniecznie trzeba podać przyczyny nieobecności.