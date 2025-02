Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała na razie (stan na 19 lutego) jednego kandydata na prezydenta – Sławomira Metzena (Konfederacja Wolność i Niepodległość). Zarejestrowała także 21 komitetów kandydatów. Czy jednym z nich będzie kończący w sierpniu br. swą kadencję prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś?

W komitecie poparcia Banasia jest m.in. były senator PiS z Podkarpacia Kazimierz Jaworski. Jego zdaniem, wielu wyborców i polityków PiS, którym nie podoba się kandydatura Karola Nawrockiego, chciałoby startu Mariana Banasia. Sam prezes NIK milczy na razie w sprawie swej ewentualnej kandydatury. Przypomnijmy: na szefa NIK został wybrany 30 sierpnia 2019 r. głosami Zjednoczonej Prawicy, ale potem jego polityczne drogi z PiS się rozeszły. Z drugiej stron, nie zanosi się, by obecna koalicja rządowa wybrała go na drugą kadencję prezesa NIK.

Do rejestracji komitetu kandydata na prezydenta potrzeba tysiąca podpisów, do zarejestrowania kandydata – 100 tysięcy Termin powiadomienia PKW o utworzeniu komitetu kandydata upływa 24 marca. Z kolei do 4 kwietnia, do godz. 16, można zgłaszać wniosek o rejestrację kandydata.

Wybory odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Jak dotąd, zamiar kandydowania w wyborach prezydenta RP zgłosiło 26 osób, w tym 5 pań (lista według alfabetycznej kolejności nazwisk):

Artur Bartoszewicz (bezpartyjny)

Magdalena Biejat (Nowa Lewica)

Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej)

Katarzyna Cichos (bezpartyjna)

Sławomir Grzywa (Sami Swoi)

Szymon Hołownia (Trzecia Droga)

Dawid Jackiewicz (Ambitna Polska)

Marek Jakubiak (Wolni Republikanie)

Dominika Jasińska (bezpartyjna)

Wiesław Lewicki (Normalny Kraj)

Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju)

Eugeniusz Maciejewski (partia Piast)

Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość)

Jacek Murański (bezpartyjny)

Karol Nawrocki (popierany przez PiS)

Wojciech Papis (Obywatele i Sprawiedliwość)

Joanna Senyszyn (bezpartyjna, wcześniej PPS i SLD)

Aldona Skirgiełło (Samoobrona)

Krzysztof Stanowski (bezpartyjny)

Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski)

Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa)

Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców)

Krzysztof Tołwiński (partia Front)

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska)

Marek Woch (Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni Samorządowcy)

Adrian Zandberg (partia Razem)