Więcej wyodrębnionych frakcji — od 1 stycznia 2025 r. obowiązują zmiany w systemie segregacji odpadów. Nowe przepisy mają pomóc w zwiększeniu odzysku surowców wtórnych i ograniczeniu ilości odpadów, które trafiają na składowiska. Zmiany w segregacji mają przynieść korzyści nie tylko środowisku, ale i gospodarce.

Nowe regulacje są konieczne, aby Polska mogła spełnić unijne wymagania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i recyklingu.

Gdzie wyrzucamy stare ciuchy

Na czym dokładnie polegają te zmiany? Nowe przepisy wymagają segregowania odpadów na co najmniej pięć frakcji – szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji i pozostałe odpady zmieszane.

Od 1 stycznia 2025 roku tekstylia, w tym zużyte ubrania, buty, pościel czy zasłony, nie mogą już trafiać do pojemników na odpady zmieszane. Nowe przepisy nakładają więc na samorządy obowiązek organizacji selektywnej zbiórki tekstyliów. Kluczowe zmiany to:

• zakaz wyrzucania tekstyliów do kontenerów na odpady zmieszane,

• możliwość oddawania tekstyliów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),

• wprowadzenie specjalnych kontenerów na tekstylia w wybranych miastach.

W niektórych gminach dodatkowo wprowadzony może zostać obowiązek segregacji odpadów niebezpiecznych (np. zużyte baterie czy przeterminowane leki).

Na dostosowanie się do nowych wymogów gminy mają czas do końca 2025 r. Oczywiście, cały czas można dalej wrzucać tekstylia do kontenerów różnych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się zbiórką odzieży.

Jak to się robi w Stalowej Woli

W 2024 r. dwie stalowowolskie Rupieciarnie (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zebrały 37 ton i 560 kg tekstyliów. Dla porównania: w 2023 r. były to 54 tony i 700 kg, a w 2022 r. – 47 ton i 920 kg. Czyli w sumie 140 ton i 180 kg. Zdecydowanie „wydajniejszy” był PSZOK przy torach kolejowych – odebrał przez te trzy lata 96 ton i 740 kg tekstyliów. Ten przy zakładzie przetwarzania odpadów, z dala od centrum miasta, zgromadził ich 43 tony i 440 kg.

Jak sprawa segregacji tekstyliów wygląda w Stalowej Woli?

– Już od kilku lat odbieramy tekstylia w dwóch naszych Rupieciarniach: obok torów przy ulicy 1 sierpnia i w punkcie obok Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego. Co ważne, obie pracują przez sześć dni w tygodniu Teraz, po wejściu w życie nowych przepisów, dalej będziemy tam odbierać tekstylia. Taki system się sprawdził i nie planujemy wstawiać dodatkowego kontenera do osiedlowych pergoli, gdzie zresztą nie ma już na to miejsca. A ustawienie kontenera na kółkach poza pergolą, jak praktyka pokazała, jest ryzykowne, bo zdarza się, że „odjeżdżają” – odpowiada „Sztafecie” Radosław Sagatowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli.

Wyjaśnia też, iż zebrane tekstylia trafiają do miejscowego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych, a stamtąd przekazywane są do firmy Wtór Steel.

Dlaczego segregacja tekstyliów jest ważna

Zmiany w gospodarce odpadami tekstylnymi wynikają z rosnących ilości takich odpadów oraz ogromnych kosztów środowiskowych związanych z produkcją odzieży. Dane Parlamentu Europejskiego wskazują, że:

• przeciętny Europejczyk wyrzuca około 11 kg tekstyliów rocznie,

• aż 87 proc. tekstyliów trafia na wysypiska lub do spalarni,

• tylko 1 proc. odzieży poddawany jest recyklingowi na nowe ubrania.

Ponadto produkcja tekstyliów pochłania ogromne ilości zasobów, w tym wody, co sprawia, że zmiany w tej branży są niezbędne dla ochrony środowiska.

Kary za niewłaściwą segregację śmieci

Wrzucanie tekstyliów do kontenerów na odpady zmieszane (lub inne) wiąże się z ryzykiem nałożenia kar. Za brak segregacji musimy liczyć się z podwyższeniem opłat za wywóz śmieci od 200 proc. do 400 proc.

W praktyce mogą to być mandaty w wysokości od 100 do 500 zł dla osób fizycznych i od 5 tys. do 100 tys. zł w przypadku firm.

Co ważne, wystarczy, że jeden raz wrzucimy tekstylia do złego kontenera, a kara może zostać naliczona. Podstawą do kontrolowania segregacji odpadów są przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz lokalne regulaminy uchwalane przez rady gmin.

Gminy i spółdzielnie mieszkaniowe otrzymują raporty od firm odbierających odpady. Informacje te zawierają dane o:

• ilości odebranych odpadów w poszczególnych frakcjach,

• przypadkach naruszenia zasad segregacji,

• lokalizacjach, w których najczęściej dochodzi do nieprawidłowości.

Jak się dowiadujemy, Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli nie zwrócił się dotąd do miasta (to ono organizuje system gospodarki odpadami, a MZK jest jego operatorem) z wnioskiem o nałożenie takiej kary.

O innej ważnej zmianie w gospodarce odpadami, czyli o wprowadzeniu systemu kaucyjnego dla butelek plastikowych i szklanych, napiszemy w jednym z najbliższych wydań „Sztafety”.