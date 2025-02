Dwóch mieszkańców Stalowej Woli odpowie za kradzież perfum z drogerii. Wartość strat została wyceniona na ponad 2800 złotych. Jeden z nich dodatkowo usłyszał zarzut uszkodzenia instalacji elektrycznej z innej sprawy. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

-W grudniu, stalowowolscy policjanci otrzymali zawiadomienie z jednej sieci drogerii o kradzieżach perfum. Ze zgłoszenia wynikało, że czynów dokonało dwóch mężczyzn. Wartość strat sklep wycenił na ponad 2800 złotych. Na podstawie zabezpieczonego monitoringu mundurowi ustalili wizerunek sprawców. W toku prowadzonych czynności wytypowali mężczyzn podejrzanych o te czyny. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego zatrzymali i doprowadzili do tutejszej jednostki obu podejrzanych. To mieszkańcy Stalowej Woli w wieku 30 i 34 lat. Mężczyźni usłyszeli po dwa zarzuty kradzieży, do których popełnienia przyznali się. Dodatkowo straszy z nich usłyszał zarzut niszczenia instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym z innej sprawy, która prowadzona była w tutejszej jednostce. Wartość zniszczeń oszacowano na kwotę blisko 2500 zł – informuje KPP w Stalowej Woli.

Za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym, oba przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5.