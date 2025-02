Jednostka OSP Stalowa Wola – Osiedle Charzewice wzbogaciła się o nowy lekki wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Koszt zakupu sprzętu to 662 tys. zł. Zadanie było finansowane z kilku źródeł.

– Jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily 70-180. Posiada na sobie 1280 litrów wody, sprzęt w postaci pilarek, agregatu prądotwórczego, pompy pływającej, kompletnego zestawu R1, węży i innych drobnych sprzętów. To auto zastąpi samochód Gazela, który już jest wysłużony. Kabina 6-osobaowa czyli kierowca, dowódca i 4 ratowników. Ratownicy posiadają już na samochodzie zamontowane aparaty ochrony dróg oddechowych – mówił Mateusz Wiśniewski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Stalowa Wola – osiedla Charzewice

Zadanie było realizowane przez Gminę Stalowa Wola w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”. Lekki wóz ratowniczo – gaśniczy został zakupiony w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021 – 2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Dziękujemy, że jesteście, że polska straż pożarna państwowa i ta ochotnicza szczególnie jest naszą chlubą, jest chlubą polskiego narodu – mówiła senator Janina Sagatowska.

Całkowita wartość zakupionego pojazdu to 662 000 zł, na tę kwotę składa się dofinansowanie z Funduszy Europejskich (EFRR) – 463 155 zł, dotacja Powiatu Stalowowolskiego – 50 000 zł, wkład własny OSP Stalowa Wola os. Charzewice – 16 165 zł, wkład własny Gmina Stalowa Wola – 132 680 zł.

– Trudno nie cieszyć się z tak wspaniałego pojazdu, który trafił w zasób OSP w Charzewicach. Trzeba z całą mocą podkreślić, że nie tylko zwiększył on potencjał i możliwości działania charzewickiej jednostki, ale też pozytywnie wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców całej Stalowej Woli. Ale przede wszystkim czujemy się bezpiecznie bo są ludzie, którzy ratują, którzy pomagają, wspierają, są strażacy ochotnicy, którzy biegną tam skąd inni uciekają wtedy kiedy dzieje się coś złego – mówił poseł Rafał Weber.

Jednostka OSP Stalowa Wola – Osiedle Charzewice znalazła się w gronie 132 jednostek, które otrzymały wsparcie na doposażenie. – Ogromnie się cieszę, że decyzją zarządu województwa podkarpackiego kwota blisko 82 mln zł środków europejskich w ramach Funduszy dla Podkarpacia na lata 2021-2027 została dedykowana właśnie na doposażenie ochotniczych straży pożarnych, bo to właśnie decyzją zarządu 132 jednostki ochotniczych straży pożarnych wzbogacą się o nowe pojazdy, o sprzęt, a wśród tych jednostek jest nasza jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Charzewicach – mówiła Renata Knap, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Uroczyste powitanie pojazdu odbyło się na rozwadowskim rynku, gdzie zgromadzili się strażacy, lokalne władze oraz mieszkańcy.

– Cieszymy się z tego sprzętu, bo ludzie plus sprzęt już znaczą wiele, a najważniejszy jest człowiek, jeżeli będziecie mieć dobry sprzęt, będziecie służyć naszym mieszkańcom. Cieszę się bardzo, że mogę w jakiś sposób jako starosta powiatowy wspomagać straże pożarne. Zawsze jestem przychylny jeśli chodzi o dofinansowanie każdego zadania. W ostatnim czasie kupiliśmy dużo sprzętu, ale ten lekki samochód jest bardzo potrzebny. Nie tylko jest sprawny do gaszenia pożarów, ale również do wypadków, do zdarzeń, do każdej jednej akcji – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

– Ten zakup jest realizacją waszych marzeń, waszego również planu rozwoju. Jesteśmy na rynku w Rozwadowie dlatego, że jednostka OSP Charzewice jest w kapitalnej przebudowie, powiększając swój potencjał i to pokazuje jak ta jednostka zmienia się, rozwija, a przede wszystkim buduje przyszłość, bo widzimy, nowoczesny samochód, ale to co jest najpiękniejsze w dzisiejszym wydarzeniu to strażacy – nasi lokalni bohaterowie i to młode pokolenia, ta przyszłość Stalowej Woli – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.