W Mielcu odbywały się w ostatni weekend 12. Mistrzostwa Podkarpacia Oldbojów w futsalu.

Do rywalizacji przystąpiło 21 drużyn – dwie reprezentujące nasz region: Serwatka Team Futsal Team Żabno/Stalowa Wola, a więc jedna z najbardziej utytułowanych futsalowych drużyn na Podkarpacia, rozpoznawalna już marka w całej Polsce i oczywiście jeden z głównych faworytów do mistrzostwa oraz debiutującą w tak elitarnym gronie drużyna 4miasta.pl Stalowa Wola.

No i „serwaciarze” nie zawiedli! Zgarnęli wszystko, co było w Mielcu do zgarnięcia i powtórzyli sukces sprzed roku – zostali mistrzami Podkarpacia Oldbojów. W 6 zwycięskich meczach 24 bramki, stracili tylko 2.

W grupie Serwatka pokonała Orła Przeworsk 1:0 (Tabaka), Dromadera Chrząstów 2:0 (Kaczmarczyk, Woźniak) i Stal Łańcut 4:0 (Tabaka 2, Woś, Tarka) i z pierwszego miejsca awansował do ćwierćfinałów. W spotkaniu o pierwszą czwórkę rozbiła Polonię Przemyśl aż 7:0 (Tabaka 4, Tarka, Bajgierowicz, Woźniak). W innych meczach 1/8 finału: JKS Jarosław – Guzikówka Krosno 2:2, karne 3:4, Heiro Rzeszów – Stal Sanok 1:1, karne 3:1, Estelar Przemyśl – Dromader Chrząstów 1:2.

W pierwszym półfinale Serwatka wygrała z Guzikówką 4:1 (Partyka, Woś, Kaczmarczyk, Tarka), w drugim Dromader pokonał Heiro 3:0.

W meczu o trzecie miejsce Guzikówka zremisowała z Heiro 4:4, a w rzutach karnych odniosła zwycięstwo 4:3.

W finale spotkały się drużyny z tej samej grupy: Serwatka i Dromader i po raz drugi lepszy okazał się team z Żabna. Po efektownej i skutecznej grze nasza drużyna rozgromiła rywali z Chrząstowa 6:1 (Kaczmarczyk 2, Tabaka, Partyka, Bajgierowicz, Woźniak).

Serwatka Futsal Team Żabno/Stalowa Wola występowała w składzie: Seweryn Marczak, Daniel Ulawski – bramkarze, Jacek Partyka, Paweł Oczkowski, Rafał Woś, Paweł Kaczmarczyk, Kamil Tarka, Łukasz Paterek (kapitan), Krystian Tabaka, Łukasz Bajgierowicz, Grzegorz Woźniak.

MVP turnieju: Marcin Turkot (Dromader Chrząstów). Najlepszy bramkarz Mariusz Sabatowski (Guzikówka Krosno). Król strzelców Krystian Tabaka (Serwatka Żabno) – 8 goli), który znacząco przyczynił się do końcowego triumfu swojego zespołu.

4miasta.pl Stalowa Wola zakończył udział na fazie grupowej. W pierwszym meczu przegrał z Czemrolem Pełkinia 0:2, w drugim ze Spartą Chorzelów 0:2, w trzecim z JKS-em Jarosław 0:3.