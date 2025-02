Przed nami 21. kolejka, w której „Stalówka” w spotkaniu zamykającym tę serię, podejmie Wartę Poznań. Mecz odbędzie się w poniedziałek, 24 lutego, o godz. 19.

Przed rokiem, także w 21. kolejce, lecz Ekstraklasy, „warciarze” wygrali u siebie z Rakowem Częstochowa 2:1 i zajmowali w tabeli 14. miejsce. Ostatecznie zakończyli sezon na miejscu 16 i spadli do 1 ligi. Dzisiaj walczą o to, żeby nie spaść do 2 ligi. A że i nasza Stal ma ten sam problem, więc zapowiada się w poniedziałkowy wieczór przy Hutniczej emocjonujące widowisko.

Pierwsze spotkanie obydwu drużyn, rozgrywane w Grodzisku Wlkp., bo tam Warta gości swoich rywali, zakończyło się zwycięstwem poznaniaków.

W 3. minucie w polu karnym Stali faulowany był Szymon Sarbinowski. Sędzia długo analizował sytuacje w VAR, ale w końcu wskazał na „wapno”, z którego celnie uderzył Rafał Adamski. Kilka minut po przerwie sędzia Sebastian Krasny ponownie wskazał na 11. metr i ponownie piłkę ustawił Rafał Adamski. Tym jednak razem górą był bramkarz Stali, Adam Wilk.

Warta rozpoczęła rundę wiosenną jeszcze gorzej niż Stal, bo od porażki na swoim boisku z GKS Tychy 1:3 (0:1 Budnicki (23), 0:2 Keiblinger (54), 1:2 Żurawski (60), 1:3 Dzięgielewski (90). W Stalowej Woli Warta zrobi więc wszystko, żeby zrehabilitować się za inauguracyjny falstart. Zresztą, jak bardzo poważnie zależy „Zielono-Białym” na utrzymaniu świadczy fakt, że w czwartek (20 lutego) zarząd klubu złożył wniosek do UM w Poznaniu o pozwolenie na budowę nowej infrastruktury na stadionie przy Drodze Dębińskiej, co oznacza, że wkrótce Warta będzie mogła wrócić do rozgrywania domowych spotkań w „Ogródku”, bo tak jej kibice nazywają ten obiekt.

Mecz Stal – Warta poprowadzi sędzia 45-letni Jacek Małyszek z Lublina. W tym sezonie sędziował tylko jeden mecz naszej drużyny, przegrane po karnych spotkanie Pucharu Polski z Arką Gdynia.