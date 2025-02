Na nich zawsze można liczyć! Na lekkoatletów Stali Stalowa Wola. W ostatni weekend podczas rozgrywanych we wrocławskiej KGHM Ślęza Arena Halowych Mistrzostwach Polski U 18 i U 20 trzykrotnie stawali na podium.

W mistrzostwach startował 1381 lekkoatletów (rekordowa ilość!) wśród nich 65-osobowa reprezentacja naszego województwa, a w niej 21 zawodników Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola.

Podkarpaccy juniorzy przywieźli 10 medali; 1 złoty, 3 srebrne i 6 brązowych. Jedyne „złoto” wywalczyła Milena Basińska z naszej Stali.

Królowa jest tylko jedna!

16-letnia zawodniczka trenera Mirosława Barszcza wywalczyła mistrzostwo Polski juniorek do lat 18 w biegu na 200 m. Jedyne dla województwa podkarpackiego.

Już w eliminacjach pokazała lwi pazur, wygrywając szóstę serię z „życiówkę” – 25,11. Szybciej w eliminacjach pobiegła Zofia Kozyra z AZS AWF Katowice, także uzyskując najlepszy wynik w życiu – 25,08. Z trzeciego miejsca do finału awansowała Aleksandra Przybylska z UKS 20 Poznań. Minęła linię mety z czasem 25,12. Dokładnie taki sam rezultat uzyskała w biegu finałowym i dał jej miejsce trzecie i brązowy medal. o „złoto” walka rozegrała się pomiędzy Mileną Basińską i Zofią Kozyrą.

Stalowowolanka rozpoczęła bardzo spokojnie. Wystartowała na torze 5 i kontrolowała bieg katowiczanki, a więc głównej faworytki, która wystartowała na torze 6. Na ostatniej prostej Milena włączyła „turbodopalacz” i rzutem na taśmę, pierwsza wpadła na metę z przewagą 0,1 setnej sekundy nad rywalką. Obydwie poprawiły swoje rekordy życiowe, obydwie po raz pierwszy złamały barierę 25 sekund. Milena Basińska – 24,94, Zofia Kozyra – 24,95.

Kornelia srebrna i brązowa

Kapitalnie spisała się także Kornelia Butryn, która wywalczyła wicemistrzostwo Polski w biegu na 400 m w kategorii wiekowej do lat 20. W eliminacjach zajęła pierwsze miejsce w swojej serii, pobiegła w czasie 56,63. Lepszy wynik zanotowała tylko Zuzanna Osicka z UKS 20 Poznań – 55,51 (rek. życ.). Także finałowa rozgrywka należała do reprezentantki stolicy Wielkopolski. Samotnie minęła linię mety, ze znakomitym czasem i kolejną „życiówką” – 55,24. Kornelia przybiegła na drugiej pozycji – 56,00, a medal brązowy zapewniła sobie na ostatnich metrach Aleksandra Fornalak z AKS Chorzów – 56,65.

Kornelia przywiozła do domu jeszcze medal brązowy, która zdobyła w sztafecie mieszanej 4×400 m U 20. Na starcie stanęło 10 sztafet. Stal biegła w I serii. Na pierwszej zmianie pobiegł Marek Grykałowski, na drugiej Paulina Zawół, na trzeciej Tomasz Serafin, a na ostatniej Kornelia Butryn.

Wygrała drużyna Wawelu Kraków, czasem 3:33,73. Miejsce drugie zajęła Zawisza Bydgoszcz – 3:35,19, a team trenera Mirosława Barszcza – KKL Stal zajęła miejsce trzecie – 3:37,21. W drugiej serii sztafety tak szybko nie biegały.

Julia z Blanką już wiedzą

O pechu i to ogromnym może mówić Julia Czarny. Zawodniczka trenera Barszcza jechała na mistrzostwa z najlepszym wynikiem w Polsce w biegu na 600 m U 18. Tydzień wcześniej w Rzeszowie pobiegła w czasie 1:33,70.

We Wrocławiu uzyskała w swojej serii eliminacyjnej czas 1:37,35. Wygrałą ja jak chciała, ale był to dopiero 7 wynik eliminacji, a do finału A kwalifikowały się nie zawodniczki z 6 najlepszymi czasami… Julia musiała zadowolić się finałem B, który wygrała z dużą przewagą nad drugą biegaczką. Uzyskała czas 1:35,98. Mistrzostwo zdobyła Roksana Opolczyk (Lisy Zgierz), czasem 1:34,75, a więc o blisko sekundę gorszym od „życiówki” Julki Czarny.

Podobnie może analizować swój start i wyciągać odpowiednie po mistrzostwach wnioski, Blanka Machaj – reprezentantka KKL Stal Stalowa Wola w biegu na 1500 m U 20. Podopieczna trenera Barszcza legitymowała się wynikiem 4:39,92 – taki czas uzyskała, podobnie jak Julia Czarny tydzień wcześniej podczas mityngu lekkoatletycznego w Rzeszowie, ale w mistrzostwach tak szybko nie pobiegła. Gdyby to zrobiła, byłaby wicemistrzynią Polski. Zajęła piąte miejsce, czasem 4:49,38. „Złoto” wywalczyła Zuzanna Wiernicka z RKS Łódź – 4:37,92, „srebro” Regina Brudny z RLTL GGG Radom – 4:40,03, a „brąz” Michalina Thamm z MKS-MOS Katowice – 4:41.23.

Trójka na siódmym miejscu

Na siódmej pozycji ukończyła konkurencję Monika Zaręba – kolejna zawodniczka trenowana i przygotowywana do mistrzostw przez Mirosława Barszcza. Startowała na 800 m U 20. W eliminacjach zajęła trzecie miejsce w 3 serii, czasem 2:17,28 i zakwalifikowała się do 8-osobowego finału – od początku do końca rozgrywanego w żółwim tempie – i zajęła w nim siódme miejsce, czas 2:21,09. Mistrzostwo wybiegała Hanna Owczaruk z AL Międzyzdroje – 2:16,75.

W pierwszej dziesiątce mistrzostw znalazł się jeszcze skoczek wzwyż, Bartłomiej Ziarno i sztafeta mix 4×400 m U 18.

Podopieczny trenera Jacka Łypa był siódmy w kategorii U 20. Pokonał poprzeczkę na wysokości 193 cm. Trzy kolejne próby na wysokości 197 cm spalił i został sklasyfikowany na miejscu siódmym. Mistrzostwo zdobył Michał Boczkowski-Lesiak z MKS Aleksandrów Łódzki – 203 cm. Taką samą wysokość pokonał drugi zawodnik mistrzostw – Patryk Panyło z Tempo 5 Przemyśl i brązowy medalista, Mateusz Rebejko z Osy Zgorzelec.

Również z siódmą lokatą wróciła sztafeta mix 4×400 m U 18 startującą w składzie: Michał Kozłowski, Nikola Janiec, Olaf Szumełda, Julia Czarny. Stal pobiegła w czasie 3:46,01. Najszybsza była sztafeta Wawelu Kraków – 3:39,72, miejsce drugie zajął UKS 20 Poznań – 3:42,84, a trzecie Juvenia Głuchołazy – 3:43,79.

Stal wyżej niż Resovia

Jak poszło pozostałym stalowcom? Na 12. miejscu w biegu na 200 m U 20 została sklasyfikowana Paulina Zawół. Była druga w swojej serii eliminacyjnej, uzyskując czas 25,96. W finale B nie wystartowała. Mistrzostwo Polski zdobyła Wiktoria Gajosz z Tomasovii – 24,08.

Także Olaf Szumełda nie wystartował w finale B biegu na 200 m U 18, do którego dostał się wygrywając 7. serię eliminacyjną czasem 22,73 i ten wynik dał mu ostatecznie 12. miejsce. Mistrzeem Polski został Jakub Sarlej (UKS bieganie.pl Stryszawa) – 22,08.

Na 13. miejscu w biegu na 800 m U 20 została sklasyfikowana Wiktoria Szymańska. W eliminacyjnym biegu była czwarta, czas 2:25,03 i nie awansowała do kolejnej rundy.

W biegu na 200 m U 18 Nikola Janiec była 18 (26,29), w biegu na 60 m U 18 Natalia Krupa uzyskała 20 czas (8,12), w biegu na 1000 m U 18 Wiktor Sobolewski został sklasyfikowany na 23. miejscu (2:43,95), w biegu na 200 m U 18 Michał Kozłowski – 28. miejsce (23,92), w biegu na 400 m U 20 Marek Grykałowski – 29. miejsce (52,77), w biegu na 200 m U 18 Monika Sudoł – 32. miejsce (24,09), w biegu na 200 m U 20 Tomasz Serafin – 39. miejsce (23,83.)

Klasyfikację medalową wygrał AKL Słupsk – 6 medali (5 złotych i 1 brązowy), miejsce drugie zajął AZS AWF Warszawa – 6 (4-0-2), a trzecie Wawel – 5 (3-2-0). Stal Stalowa Wola została sklasyfikowana na 14. miejscu – 3 (1-1-1). Inne kluby z Podkarpacia: 51. Resovia – 4 (0-1-3), 53. Tempo 5 Przemyśl – 2 (0-1-1).