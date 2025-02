W Sanoku zapadły ostateczne, najważniejsze decyzje dotyczące rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w kategorii juniorek młodszych. W wielkim finale spotkały się cztery najlepsze drużyny, wyłonione w dwóch etapach rozgrywek ligowych: MKS V LO Developres Rzeszów, Karpaty MOSiR Krosno, TSV Sanok i Vega MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany.

W półfinale stalowowolsko-zaleszański team zmierzył się z MKS-em V LO Developresem. Dwa pierwsze sety bardzo nerwowe z obu stron. Rzeszowianki potrafiły odskakiwać w tych partiach na kilka punktów, ale w końcówkach obydwu setów więcej zimnej krwi, ale przede wszystkim więcej jakości było po stronie naszego zespołu. Podopieczne trenerów: Mariana Sadowskiego i Mirosława Sroki grały bardzo konsekwentnie, dobrze broniły swojego parkietu, a kiedy trzeba było atakować, nie odstawiały ręki, nie zwalniały mocy i to zadecydowało o tym, że w trzecim secie rywalki miały już serdecznie dość. MVP meczu została wybrana atakująca naszej drużyny Zuzanna Iskra.

W drugim spotkaniu półfinałowym gospodynie turnieju, TSV Sanok pokonał po zaciętym, wyrównanym meczu Karpaty MOSiR Krosno.

Przegrani półfinałów zmierzyli się w meczu o trzecie miejsce. Wygrała drużyna z Krosna.

A w finale spotkały się zespoły TSV Sanok i Vega MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany. Był to pojedynek na… nerwy. Podobnie, jak w spotkaniu z Developresem, także w tym rywalki wypracowywały sobie kilkupunktową przewagę, ale decydujące fragmenty każdego z setów były wspaniałym popisem gry siatkarek ze Stalowej Woli i z Zaleszan, na czele z Wiktorią Kowalik, który rozgrywała kapitalną partię i zasłużenie do nie trafił tytuł MVP meczu.

– Ostatni set to już prawdziwy thriller na miarę Hollywood – dramatyczna walka, piłki setowe po obu stronach i mistrzowski finisz naszej drużyny – można przeczytać w relacji pomeczowej na profilu naszego klubu.

Po 10 latach CES Vega ponownie triumfuje w rozgrywkach na Podkarpaciu i przygotowuje się do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski juniorek młodszych.

Półfinały: CES Vega MOSiR/UKS Zaleszany – MKS V LO Developres 3:0 (27:25, 25:23, 23:16), Karpaty MOSIR – AKS V LO Developres 3:1 (19:25, 36:34, 25:13, 26:24).

Mecz o 3. miejsce: Karpaty – MKS V LO Developres 3:1 (19:25, 36:34, 25:13, 26:24).

Mecz o 1. miejsce: TSV Sanok – Vega MOSiR/UKS Zaleszany 0:3 (23:25, 24:26, 27:29).

CES Vega MOSiR/UKS Zaleszany występowała w składzie: Katarzyna Mierzwa, Zuzanna Iskra (kapitan), Amelia Wargala, Wiktoria Kowalik, Anna Burdzy, Weronika Dydak, Amelia Rejzerowicz, Julia Cygan, Zuzanna Chudzik, Milena Latawiec, Natalia Tutak, Lena Dębowska (libero), Alicja Kaczyńska. Trenerzy: Marian Godawski, Mirosław Sroka.