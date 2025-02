Ponad 2,5 promila alkoholu miał rowerzysta zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy. 54-latek za popełnione wykroczenie odpowie teraz przed sądem.

We wtorek po godz. 20, policjanci z zespołu prewencji, pełniący służbę na terenie Rudnika nad Sanem, zatrzymali do kontroli rowerzystę. Specyficzny sposób jazdy kierowcy jednośladu, wzbudził ich podejrzenia co do jego stanu trzeźwości.

-Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się słuszne. Badanie alkomatem wykazało, że 54-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Mundurowi uniemożliwili cykliście dalszą jazdę. Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, mężczyzna odpowie teraz przed sądem – informuje KPP w Nisku.