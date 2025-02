Stalowowolscy radni wyrazili zgodę na przyjęcie w formie darowizny Domu Gościnnego Hutnik, tym samy obiekt zarządzany dotychczas przez Muzeum Regionalne przeszedł w ręce miasta. Gmina planuje sprzedaż Hutnika. Potencjalny nabywca ma przywrócić świetność temu zabytkowego obiektowi.

– Muzeum niejednokrotnie w przestrzeni publicznej wskazywało, że w ramach jego działalności statutowej nie mieści się prowadzenie Domu Gościnnego Hutnik, konkretnie działalności hotelarskiej czy restauracyjnej. Miasto nie posiada kompetencji do tego, żeby prowadzić hotel, wszystkim nam zależy żeby ten obiekt przywrócić do świetności, a co za tym idzie naturalną ścieżką jest jego sprzedaż – mówił wiceprezydent Tomasz Miśko.

Potencjalny nabywca będzie musiał ponieść stosowne nakłady finansowe, aby przywrócić temu obiektowi dawny blask.

Radni pytali o przyszłość funkcjonującego w hotelu Hutnik kasyna i jak będzie przebiegała sprzedaż obiektu.

– Jeżeli chcemy przywrócić Hutnik do funkcji, które zawsze miał, to kasyno się tam nijak nie mieści. Musimy mieć całkowitą jasność jeżeli chodzi o przyszłego właściciela – mówiła wiceprzewodnicząca rady Joanna Grobel-Proszowska.

Sprzedaż obiektu ma się odbyć w drodze przetargu nieograniczonego, z zastrzeżeniem, że nabywca będzie musiał zrealizować tam jego podstawową funkcję tj. działalność hotelarską i restauracyjną.

– Najemca złożył wypowiedzenie tej umowy i tak naprawdę umowa od grudnia zeszłego roku nie obowiązuje. Ma 45 dni na opuszczenie lokalu, co powinno się zadziać 6 marca i to wszystko. Hotel Hutnik nie jest cytryną, którą można wyciskać bez końca. Oczywiście że dzierżawca, najemca, płacił nam jakiś czynsz, natomiast my, w tym momencie stoimy przed koniecznymi inwestycjami w hotelu i jako muzeum w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego dźwignąć. Obiekt jest pod opieką konserwatora – mówiła Aneta Garanty, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Dodała, że kasyno miało umowę z najemcą obiektu, a nie z muzeum, więc z automatu została ona zerwana. – I to będzie ich problem, nie nasz – mówiła Aneta Garanty.