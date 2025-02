Powiat stalowowolski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację dwóch dróg w miejscowościach w miejscowościach Rzeczyca Długa i Brandwica.

Powiat stalowowolski w tegorocznym naborze składał wnioski o dofinansowanie na dwa zadania tj.: rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa od km 27+505 do km 28+787,5 w m. Rzeczyca Długa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice od km 0+000 do km 1+432,28 w m. Brandwica

– Dwie drogi, dosyć duże inwestycje. Jedna droga wyceniona jest na 16 druga na 14 mln zł. Także 30 mln zł te dwie inwestycje. I zakwalifikowaliśmy się na listę podstawową – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Starosta liczy na to, że do przebudowy drogi z Rzeczycy w kierunku Goliszowca swoją cegiełkę dołożą też Lasy Państwowe. – Ta droga Rzeczyca Długa-Modliborzyce ona biegnie do Goliszowca przez lasy, złoże wniosek do Lasów Państwowych o dofinansowanie – mówił Janusz Zarzeczny.

Zakres przy obu inwestycjach jest duży. – To jest duży zakres, bo tam są i chodniki i ścieżki rowerowe, a w Brandwicy jest nawet zbiornik na odwodnienie itd. To są nieduże inwestycje jeśli chodzi o rozmiary, ale zakres robót jest bardzo duży. Myśmy wcześniej już wykupili grunty od ludzi więc zainwestowaliśmy tam prawie 2 mln zł w wykupy gruntów od ludzi więc musimy to zrealizować i cieszę się, że te dwa wnioski zostały zakwalifikowane – mówił starosta.