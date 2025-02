We francuskim Breście rozegrano turniej finałowy Drużynowych Mistrzostw Europy do lat 16. Świetnie spisała się reprezentacja Polski Kadetek z Oliwią Sybicką w składzie.

Polski rozpoczęły turniej od spotkania ćwierćfinałowego z Belgią. W pierwszym pojedynku Aleksandra Zapława (Gdańska Akademia Tenisowa) pokonała Celinę Weynen 7:5, 6:2, a w drugim Oliwia Sybicka uległa Elfi Ba 2:6, 3:6. O awansie do półfinału zadecydował więc pojedynek deblowy. Dyrektor sportowy naszej reprezentacji, Łukasz Kuboszek wysłał do boju, Oliwię Sybicką i Barbarę Kostecką z Winnera Kraków. Liderki rankingu PZT w kategorii do lat 16 nie zawiodły, w dwóch krótko trwających setach, pokonały debel belgijski: Elfya Ba/Noor Vanspauwen 6:1, 6:1.

W półfinale czekały na nas Węgierki, które awans zapewniły sobie zwycięstwem z Czeszkami 2:1. W pierwszym spotkaniu Barbara Kostecka pokonała Lucę Kalman 6:4, 6:0, a w drugim Oliwia Sybicka przegrała z Grétą Nemcsek 3:6, 4:6, a więc z tenisistką, z którą tworzyła debla tak świetnie spisującego się w ubiegłym roku w turniejach m.in. w Barcelonie i Tolentino. O awansie decydowała więc gra podwójna. Niestety, podobnie jak dwa lata temu w czeskim Moście, w letnich mistrzostwach Europy do lat 14, Sybicka z Kostecką musiały uznać wyższość Luci Kalman i Grety Nemcsek, przegrywając 3:6, 4:6. W spotkaniu o pierwsze miejsce Węgry przegrały z Ukrainą 0:3.

Polki miały grać o medale brązowe, ale ich rywalki, drużyna Austrii oddała mecz walkowerem.