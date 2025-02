4,5 mln zł – na tyle opiewa dotacja jaką otrzymała gmina Bojanów w ramach VI tury programu „Aktywny Maluch” na lata 2022-2029. Inwestycja realizowana będzie w Przyszowie.

– Z przyznanych środków 3 184 174,80 zł zostanie przeznaczone na utworzenie żłobka w latach 2025-2026, a 1 354 320,00 zł na jego funkcjonowanie w latach 2026-2029. Dzięki tym funduszom planowana jest przebudowa i adaptacja nieużytkowej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowie na nowoczesny gminny żłobek – informuje UG w Bojanowie.

W nowej placówce znajdzie się miejsce dla 45 maluchów, zaplanowano utworzenie trzech grup liczących po 15 podopiecznych.

– Każda grupa będzie miała do dyspozycji osobne sale zabaw, a także nowoczesne zaplecze sanitarno-techniczne, w tym łazienki, pomieszczenia pomocnicze takie jak szatnie, część gastronomiczną z zapleczem do przygotowywania posiłków, a także pokoje socjalne dla pracowników. To ważny moment dla Gminy Bojanów, która zyska nową instytucję, eliminując tym samym status „białej plamy” na mapie gmin bez żłobków – informuje UG w Bojanowie.