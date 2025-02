Stalowa Wola zainaugurowała projekt „SPACE 4 TALENTS”, unikalną europejską inicjatywę mającą na celu rozwój kompetencji w obszarze przemysłu kosmicznego i obronnego.

Podczas konferencji zaprezentowana została również nowopowstała spółka – Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego (StARR)

Projekt, finansowany z Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI), ma na celu utworzenie kluczowych elementów, takich jak SPACELAB – przestrzeń innowacji oraz SPACE ACADEMY – platforma edukacyjna dla przyszłych liderów sektora kosmicznego. Całość opiera się na modelu samofinansowania, co zapewnia długoterminową stabilność i zrównoważony rozwój.

– Budynek, w którym się znajdujemy, wybudowany w ramach projektu uczelnianego, ze względu na decyzję KUL-u ten budynek w najbliższej perspektywie byłby pusty, a tak wchodzimy tutaj z bardzo dobrym projektem, który zapewnia właśnie te cele edukacyjne budowania wiedzy ale również rozwoju czyli to co było u podstaw tego projektu. Działania, które spółka ma przed sobą to te związane z prowadzeniem projektu „Space 4 Talents”, który jako drugie miasto i jedyne w Polsce po Krakowie mamy zaszczyt realizować z Komisją Europejską pokazującą, że Stalowa Wola chce się bić o technologie kosmiczne ale również nowe projekty – powiedział Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli.

W ramach projektu Stalowa Wola planuje również budowę silnych partnerstw z władzami lokalnymi, uczelniami, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. Całkowity budżet projektu wynosi 6 227 384 euro, z czego 80% to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

„SPACE 4 TALENTS” to szansa nie tylko dla Stalowej Woli, ale i dla całej Polski, na przyciągnięcie najzdolniejszych talentów do pracy nad nowoczesnymi technologiami. Miasto zachęca wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w tej przełomowej inicjatywie.

Projekt „Space 4 Talents” będzie prowadziła nowopowstała spółka miejska.

– Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego jest to spółka z o. o., to spółka komunalna, której 100% właścicielem jest miasto Stalowa Wola. Spółka będzie realizowała pewien zakres zadań własnych gminy skierowany głównie w stronę rozwoju gospodarczego miasta Stalowej Woli ale też regionu. To będą działania związane z pośrednim czy bezpośrednim wsparciem rozwoju przedsiębiorczości czyli to czym do tej pory zajmowało się Biuro Centrum Obsługi Przedsiębiorczości działające w ramach urzędu miasta Stalowej Woli, ale będzie także to przede wszystkim zadanie związane z komercjalizacją nieruchomości inwestycyjnych w tym strategicznego parku inwestycyjnego w Stalowej Woli. To będą też działania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi związanymi z funkcjonowaniem strefy przemysłowej a także realizacja pewnych projektów, często dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Takim pierwszym projektem, który będzie realizowała spółka jako lider jest projekt „Space 4 Talents” – poinformował Jacek Śledziński, prezes StARR.